РАНХиГС запускает уникальный курс "Цифровые технологии для трансформации школы"

Москва, 30 июня. Второй курс "Цифровые технологии для трансформации школы" масштабной программы профессионального развития руководителей школ России "Цифровая трансформация школы", организованного министерством просвещения России, Фондом новых форм развития образования и Российской академией народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (РАНХиГС), стартует 1 июля.

Второй курс "Цифровые технологии для трансформации школы" знакомит с инструментами реализации сформированных у участников замыслов цифровой трансформации школы. Курс насыщен практическими описаниями подходов к трансформации содержания образования, оценки результатов, обеспечения комплексной безопасности, образовательных форматов, а также конкретных средств и примеров их использования в образовательных организациях России и мира.

Более 17 000 директоров и заместителей директоров школ 85 субъектов России принимают участие в программе. Уникальный теоретический материал и практические задания подготовили для участников ведущие ученые и эксперты, директора и педагоги школ, представители органов управления образованием, лидеры образовательных проектов, авторы образовательных практик. Технологический партнер программы – компания "Гиперметод", контент-партнеры программы: Школа антропологии будущего РАНХиГС, Ассоциация инновационного развития регионов (АИРР), Агентство социальных инициатив (АСИ), Агентство искусственного интеллекта, АНО "Россия - страна возможностей", мастерская управления "Сенеж", компании Skyeng, "Открытая школа", "Алгоритмика", Core, PitchMe, eНано, "Научные развлечения", "Стемфорд", а также "Фонд развития интернет", издательство "Первое сентября" и журнал "Дети в интернете".

Ключевыми результатами программы станут проектирование цифровой трансформации школ участников и профессиональное сообщество лидеров трансформации.

"Сегодняшняя реальность требует принципиального переосмысления образования, необходимо меняться и очень быстро. У нашей программы есть цель - оперативно сформировать сообщество "новых" руководителей школ - "цифровых лидеров", которые станут пионерами цифровой трансформации школьного образования в своих регионах", - сформулировал задачи и актуальность программы проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Иван Федотов.

В программе цифровая трансформация школы рассматривается как переосмысление образовательной деятельности на основе возможностей цифровых технологий в контексте кардинальных изменений экономики, социальной сферы, бизнеса и пр. Программа включает четыре логически связанных курса и дополнительный курс с углубленными материалами и проектными заданиями. В каждом курсе предусмотрены блоки теоретического материала, вопросов для самоконтроля, практических заданий и ключевой блок проектных заданий. При этом участники самостоятельно выбирают набор курсов для изучения, уровень погружения, а также наиболее удобный для него формат изучения материала. Все курсы динамические, корректируются с учетом обратной связи от участников.

Программа носит деятельностный характер, что обеспечивается выделенным блоком проектной работы. Каждый курс подразумевает выполнение набора проектных заданий, результаты которых могут быть использованы участниками на разных этапах цифровой трансформации своих школ, а вместе с углубленными проектными заданиями – сформировать и запустить комплексный проект цифровой трансформации. Проектные здания построены так, что для их выполнения руководителям школ необходимо вовлекать коллег по курсам, а также сотрудников своих школ и других участников образовательного процесса. Это обеспечивает практическое использования материалов и результатов программы с первых дней участия в ней руководителей школ. Взаимная оценка и выборочная экспертная оценка выполнения проектных заданий составляет основу текущего контроля и аттестаций участников.

"Цифровая трансформация школ позволяет реализовать принципы доступности и равных позиций: директор школы, учитель и ученик находятся в одной цифровой среде. Еще один важный аспект цифровой трансформации - школа из места получения учениками знаний становится проводником к знаниям всего сообщества. Не только ученики и учителя, но и живущие рядом с ними люди получают доступ к лучшим образовательным платформам и ресурсам. А проводником к этим знаниям может и должен выступать учитель – он поможет сориентироваться, что лучше прослушать или прочитать, где найти необходимые знания, как освоить нужные практики", - прокомментировала программу проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Мария Афонина.

Участие в программе для руководителей школ – бесплатно. Зарегистрироваться можно на любой курс программы, согласно графику проведения. По итогам успешного прохождения каждого курса выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Подать заявку на участие в программах можно на сайте проекта.

Дополнительные профессиональные программы для руководителей общеобразовательных организаций по цифровой трансформации школы реализуются РАНХиГС совместно с министерством просвещения РФ и Фондом новых форм развития образования в рамках реализации национального проекта "Образование" и Федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Официальный сайт проекта: www.dt.ranepa.ru .

Возрастная категория 16+.