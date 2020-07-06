"Мособлгаз" начал использовать для ремонта газопроводов композитные муфты "НЦК"

Москва, 6 июля. "Нанотехнологический центр композитов" (ООО "НЦК"), входящий в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО, стал поставщиком композитных муфт для "Мособлгаза". Это новый вид продукции, к выпуску которой "НЦК" приступил в этом году.

Композитная муфта предназначена для устранения сквозных и несквозных дефектов в газовых трубах, образовавшихся в процессе эксплуатации (кроме дефектов сварных швов). Проблемное место герметизируется и обжимается телом муфты, которая исключает дальнейшие протечки газа.

С прошлого года "Мособлгаз" уже использует выпускаемые "НЦК" композитные футляры для защиты газопроводов в местах повышенных нагрузок, например, под транспортными магистралями. Футляры выпускаются "НЦК" с 2017 года и хорошо зарекомендовали себя при использовании на любых трубопроводах.

Композитные изделия заменяют собой традиционные стальные футляры и муфты, имея ряд преимуществ: они значительно удобнее при монтаже, в частности, не требуют сварочных работ, что критично при работе с газом. При повышенной прочности, вес композитного футляра для защиты газопроводов и нефтепроводов в четыре раза меньше металлического, таким образом, при монтаже не требуется привлечение тяжелой техники. Они более компактны при транспортировке, так как состоят из двух частей, детали легко взаимозаменяемы. Им не нужна специальная электрохимзащита, так как композитные материалы не подвержены коррозии.

АО "Мособлгаз" - одна из крупнейших газораспределительных компаний России, эксплуатирует более 55 тысяч километров газопроводов в Московской области, обеспечивая газом более 2,9 миллиона квартир и домовладений, более 3 100 промышленных предприятий и котельных, 5 800 коммунально-бытовых предприятий. Ежегодно компания реализует свыше 15 миллиардов кубометров природного газа.

"Нанотехнологический центр композитов" ("НЦК") является совместным предприятием Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и компании DowAksa Advanced Composites Holdings BV (Dow Chemical). Сегодня "НЦК" – лидирующий игрок на рынке композитов, осуществляющий полный цикл разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов: конструирование и прочностные расчеты, разработку материала, изготовление оснасток, прототипирование, испытания и сертификацию. Входит в список "Национальных чемпионов", в который Минэкономразвития включает быстрорастущие технологические компании c высоким потенциалом лидерства на российском и глобальном рынках.

Основу ассортимента "НЦК" составляют: система внешнего армирования Carbon Wrap, автокомпоненты, композитные профили, фюзеляжи БПЛА, мобильные дорожные покрытия, стеклопластиковые перильные ограждения, оросители и водоуловители для градирен, водоотводные лотки, тактильные индикаторы, химостойкие трубы, а также широкая номенклатура изделий из стеклопластика и углепластика, производимых по индивидуальным заказам.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.

Цель деятельности фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления фонда как коллегиального органа управления является председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс; генеральный директор фонда — Андрей Свинаренко.

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