Росконгресс и Национальное рейтинговое агентство заключили соглашение о сотрудничестве

Москва, 6 июля. Фонд "Росконгресс" и Национальное рейтинговое агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на реализацию инвестиционного и делового потенциала субъектов России, а также на развитие Инвестиционного портала регионов России.

Фонд "Росконгресс" и инвестиционная платформа фонда "РК-Инвестиции" реализуют проект − Инвестиционный портал регионов России (18+) . Его цель – создание пространства возможностей для привлечения инвестиций в субъекты России и реализация перспективных деловых проектов на территории регионов. Национальное рейтинговое агентство как одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России обладает широким набором аналитических компетенций в области оценки и создания стратегий по улучшению инвестиционной привлекательности субъектов России.

"Способствовать улучшению инвестиционной ситуации в субъектах – задача номер один для развития экономики. Прирост показателей ВРП и наращивание мощностей говорят о высоком инвестиционном потенциале российских регионов. Важно предоставить бизнес-сообществу актуальную аналитическую информацию об инвестиционных возможностях и проектах субъектов. И в этом мы объединим усилия с нашим партнером – Национальным рейтинговым агентством", – сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Публикация и обновление рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, разработка их инвестиционных стратегий, подготовка аналитических обзоров и организация мероприятий по награждению регионов за достижения, проведение тематических круглых столов – таков неполный перечень направлений сотрудничества фонда "Росконгресс" и Национального рейтингового агентства.

"Задача подписанного соглашения – стратегическая, − отметил президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. − Такое партнерство с фондом, в частности, призвано стать эффективным драйвером системной работы в сфере повышения информационной прозрачности российских регионов. Национальное рейтинговое агентство также окажет содействие в разработке совместных исследовательских и аналитических проектов, направленных на развитие инвестиционного потенциала России и улучшение делового климата".

"Реализация инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации − это безусловный приоритет работы инвестиционной платформы Фонда Росконгресс. Мы создали уникальную экосистему, объединяющую интересы регионов, инициаторов проектов и инвесторов. Присоединение к платформе Национального рейтингового агентства будет способствовать расширению пространства возможностей, которое создает Инвестиционный портал регионов России investinregions.ru", − отметил директор фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира. Также в России ведется сотрудничество с 92 российскими общественными организациями и 54 региональными правительствами.

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) — одно из старейших российских рейтинговых агентств, осуществляет свою деятельность с 2002 года. Агентство прошло путь от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями. С 2004 года агентство развивается самостоятельно под брендом "Национальное Рейтинговое Агентство". В сентябре 2010 года НРА в числе первых рейтинговых агентств прошло аккредитацию при министерстве финансов, подтвердив тем самым высокий уровень присваиваемых рейтинговых оценок. C 12 сентября 2019 года НРА входит в Реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Присваивает кредитные рейтинги страховым компаниям и организациям нефинансового сектора, а также некредитные рейтинги (надежности и качества услуг) негосударственным пенсионным фондам (НПФ), управляющим компаниям, инвестиционным компаниям, регистраторам и депозитариям.