"Русские сезоны" и "Ноль Плюс" проведут неделю семейного кино

Москва, 6 июля. С 6 по 10 июля 2020 года международный культурный проект "Русские сезоны" совместно с международным фестивалем детского и семейного кино и онлайн-кинотеатром "Ноль Плюс" представит в сети программу современных российских короткометражных фильмов.

Трансляции пройдут в рамках платформы Stay home with Russian Seasons 6, 8 и 10 июля на сайте, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Неделя "короткого метра" объединит добрые семейные фильмы, снятые в 2011-2019 годах молодыми российскими режиссерами. Организаторы посвящают программу Дню семьи, любви и верности, который проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых князя Петра и его жены Февронии – супруги издревле считаются покровителями семьи и брака.

6 июля, в понедельник, зрители увидят 14-минутную ленту "Голос моря" (6+) (2018) уральского режиссера Ивана Соснина – историю отношений простых людей, ищущих любви и счастья. Будет представлена также 17-минутная драма "Интервью" (2018) о начинающей журналистке, которая никогда не видела своего отца, но решается задать ему главные вопросы. В 2020 году эта работа Ивана Соснина получила кинематографическую премию "Золотой орел" как лучший короткометражный фильм. Обе ленты были созданы при поддержке бренда "Дядя Ваня" в рамках кинопроекта "Иваны, помнящие родство".

8 июля, в среду, "Русские сезоны" и "Ноль Плюс" покажут 8-минутную социальную короткометражку "Тыква" (6+) (2014) московского режиссера Юлии Сапоновой о жизни молодой одинокой мамы. В 2015 году лента получила Гран-При 3-го Международного фестиваля социальной рекламы в защиту жизни и семьи "Ладошка" в Минске. 11-минутный "Космос без границ" (2015) Романа Трофимова расскажет о детской мечте космонавта Максима Сураева – историю о вере в себя и поддержке близких.

10 июля, в пятницу, онлайн-аудитории вновь представят фильмы бренда "Дядя Ваня" от режиссера Ивана Соснина. В 19-минутном кино "Урок экологии" (6+) (2019) учитель рассказывает ученикам, как беречь природу: приучает их к раздельному сбору мусора, пытается спасти парк и выступает против строительства в нем торгового центра. 15-минутный фильм "Огоньки" (2018) – о вере в сказку, в чудеса, в добро, в любовь и в себя. По сюжету маленький мальчик встречает настоящего Карлсона, который живет на крыше и задается вопросами, почему он живет один, нужны ли ему помощь и забота.

"Совсем недавно, 30 июня, "Русские сезоны" отметили 100 дней с момента начала работы в онлайн-формате. Сегодня мы продолжаем радовать зрителя уникальными творческими проектами из России – организуем неделю русского короткого метра и показываем лучшие работы молодых режиссеров. Уверен, что эти фильмы, в которых отражаются вечные ценности любви, уважения, красоты, движения к мечте, понравятся нашей аудитории! Свою программу мы посвящаем Дню святых Петра и Февронии и искренне рады показывать такую разную Россию миру!" – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Начало показов – 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK