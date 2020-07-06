Премьера документального фильма "Непревзойденная Кармен" состоится 7 июля

Москва, 6 июля. В день рождения Елены Васильевны Образцовой 7 июля в 19.00 на портале Культура.рф Благотворительный фонд Елены Образцовой представит онлайн-показ документального фильма "Непревзойденная Кармен" (12+).

Фильм рассказывает о судьбе великой оперной певицы Елены Образцовой через призму одной из ее главных и любимых ролей - Кармен.

В фильме приняли участие выдающиеся российские оперные певцы: народные артисты СССР Тамара Синявская, Маквала Касрашвили, народная артистка России Лариса Курдюмова, а также звезды мировой оперы Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас. Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье для фильма "Непревзойденная Кармен" дала одно из своих последних интервью. Также в фильме приняли участие народная артистка РСФСР Алла Демидова, заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Перед началом показа в онлайн-формате пройдет обсуждение фильма. В нем примут участие: Маквала Касрашвили, Лариса Курдюмова, Художественный руководитель и генеральный директор Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, Генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Документальный фильм "Непревзойденная Кармен" создан продюсерской компанией "МЕДИА-ТРЕСТ" при поддержке Минкультуры России, при содействии Национального фонда поддержки правообладателей и Фонда Елены Образцовой.