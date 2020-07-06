В Тюменской области к началу июля стартовало строительство пяти школ

ТАСС, 6 июля. В Тюменской области к началу июля текущего года стартовало строительство пяти школ, в проектировании еще 15. Об этом сообщил в понедельник начальник главного управления строительства области Сергей Шустов на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Шустов отмети, что запланировано строительство 31 школы на 1226 учебных и 416 дошкольных мест. 14 школ, которые предстоит возвести, находятся в труднодоступных районах. 18 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 13 объектов — модульные конструкции. Кроме того, при строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

"В рамках продолжения реорганизации сети образовательных организаций принято решение о переводе четырех учащихся деревни Вармахли Тобольского района для обучения в новое здание школы в селе Лайтамак. В связи с этим строительство нового здания школы в этой деревне представляется нецелесообразным", - сказано в сообщении пресс-службы губернатора Тюменской области.

К сентябрю 2020 года, отметил глава управления, строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца текущего года в деревне Индери, поселке Курья и селе Касьяново Вагайского района. За 2021-2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении.