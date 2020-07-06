Фонд "Навстречу переменам" дал старт конкурсу для СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН

Москва, 6 июля. Фонд "Навстречу переменам" объявляет старт конкурса для СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры, авторы материалов о лидерах социальных организаций и проектов. С помощью конкурса организаторы хотят показать настоящие истории авторов социальных и социально-предпринимательских инициатив, рассказать об успехах и трудностях на их пути.

Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов трудятся на благо общества, изо дня в день жертвуя собой, но общество пока мало знает об их деятельности. Поэтому фонд "Навстречу переменам", компания Tele2, Медиахолдинг "НМГ" и канал Viasat Nature объединились, чтобы поощрить стремления журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров. А также показать обществу как можно больше реальных историй благотворительности и волонтерства в России.

Номинации конкурса:

"Текст по другим правилам" от компании Tele2 – публикаций в газетах, журналах, прочих СМИ, блогах о лидерах социальных проектов;

"Увидеть героя" от Медиахолдинга "НМГ" – видеоматериалы о лидерах социальных проектов;

"Герой живой планеты" от канала Viasat Nature – публикации и видеоролики о лидерах эко-проектов.

Призовой фонд конкурса:

в номинации "Текст по другим правилам":

I место – 40 000 рублей;

два приза за второе место по 10 000 рублей;

в номинации "Увидеть героя": главный приз – размещение материала победителя на одном из каналов АО "Национальная Медиа Группа";

в номинации "Герой живой планеты": главный приз – 25 000 рублей.

Дополнительные призы – подписки на онлайн-кинотеатр ViP Play, специальные призы от компании Tele2 и канала Viasat Nature.

В состав жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН входят:

Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Глеб Прозоров, экс-генеральный директор газеты "Ведомости", Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям компании Tele2, Дарья Пенчилова, заместитель главного редактора ТАСС, Анастасия Лотарева, главный редактор портала "Такие дела".

Этапы конкурса:

30 июня – 10 сентября 2020 года прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные в период с 10.06.2019 по 10.09.2020.

11 сентября – 15 октября 2020 года экспертная оценка материалов жюри.

20 – 30 октября 2020 года награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда "Навстречу переменам", посвященном развитию социального предпринимательства в России.

Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, Медиахолдинга "Национальная Медиа Группа" и канала Viasat Nature. Информационные партнеры конкурса: портал "Такие дела" и информационное агенство России ТАСС.

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" помогает российским социальным предпринимателям реализовывать смелые инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.

Подробнее о фонде:

www.fond-navstrechu.ru

www.facebook.com/fondnavstrechu

www.vkontakte.ru/ fondnavstrechu