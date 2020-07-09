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Сергей Шишкарев: пандемия показала устойчивость рынка контейнерных перевозок

По итогам конференции "Контейнерный поток. Как нарастить объем транзитных перевозок и привлечь высокодоходные грузы" председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев рассказал в интервью ТАСС о ситуации на рынке контейнерных перевозок в период пандемии, поделился историей синергии активов внутри группы, а также выразил свое мнение относительно дискуссии вокруг перевозки контейнеров в полувагонах.

— Рынок контейнерных перевозок не столкнулся с кардинальным падением объемов в связи с пандемией. С чем вы связываете эту тенденцию?    

 Ситуация с коронавирусной инфекцией показала чрезвычайную устойчивость рынка контейнерных перевозок к любого вида ограничениям. В отличие от многих других транспортных секторов, снижение контейнерных перевозок даже в пик ограничений не превышало единицы процентов по сравнению с обвалом в других секторах на десятки процентов. Это связано и с тем, что номенклатура грузов и товаров народного потребления, перевозимая в контейнерах, обширная, и с тем, что обработка грузов в контейнерах происходит бесконтактным способом, вовлеченность человеческого фактора в обработку контейнеров минимальна. Это связано со скоростями обработки контейнерных грузов. Это наглядно продемонстрировало, что именно контейнерные перевозки являются наиболее перспективным сегментом, и правильность нашей стратегии по развитию именно этого сегмента, в том числе, в портах.

 Как пандемия отразилась на работе контейнерных активов Группы "Дело"?

— Операционные показатели большинства наших контейнерных активов превышают аналогичные показатели прошлого года и лишь немного не дотягивают до тех плановых показателей, которые мы себе ставили еще до пандемии. Я не хочу сказать, что на рынке все прекрасно. Было множество проблем, которые мы оперативно решали, однако ни одна из этих проблем не носит критического характера. 

Пандемия совпала с активной фазой окончания всех корпоративных процедур, связанных с консолидацией пакета 99,6% акций "ТрансКонтейнер" Группой Дело". И несмотря на ситуацию, все действия были проведены точно в срок. Мы научились работать дистанционно, и, по моим оценкам, эффективность принятых решений от этого никак не пострадала.

 После консолидации ТрансКонтейнер, портфель активов Группы значительно расширился, расширена Управляющая компания "Дело". Какие основные задачи поставлены перед менеджментом компании?

— Главная задача, которую я поставил перед менеджментом всей Группы "Дело" - это синергия между существующими активами. Мы уже как мантру повторяем на всех внутрикорпоративных совещания – "2 +2 должно быть больше 4, значительно больше". Как мы видим эту синергию? Мы избавляемся от дублирования функций внутри группы. Например, входивший в Группу "Дело" контейнерный оператор РУСКОН за несколько месяцев полностью сменил бизнес-модель, передав собственный парк платформ и свои контейнерные терминалы в управление ТрансКонтейнер и сконцентрировавшись практически полностью на экспедиторском бизнесе. Таким образом, мы избегаем внутренней конкуренции в Группе и более эффективно используем ресурсы. ТрансКонтейнер и наши стивидорные активы активно взаимодействуют в обслуживании клиентских потоков для того, чтобы в периметре Группы "Дело" клиент получал максимально быстрое и качественное обслуживание "под ключ", независимо от того, ввозит он груз в страну как импортер, вывозит его на международные рынки как экспортер или провозит транзитом через территорию России.

Говоря о задачах менеджмента ТрансКонтейнер, одной из задач является повышение клиентоориентированности компании. Мы должны закрепить наше лидерство на рыночных условиях. Именно для этого в настоящее время мы внедряем целый ряд мер, направленных на улучшение качества взаимодействия с клиентами, в частности, регулярные опросы об удовлетворенности сервисом.

 Возвращаясь к теме пандемии, какие государственные меры поддержки получает контейнерная и портовая отрасли?

— В последние месяцы правительство в целом и Минтранс в частности сделали очень много для того, чтобы поддержать экономику, которая очень пострадала от коронавируса. Кроме текущей поддержки, необходимо думать и о развитии. На совещании у Владимира Владимировича Путина, посвященном развитию транспортной отрасли, в начале мая обсуждался вопрос введения субсидий на перевозку контейнеров железнодорожным транспортном через территорию с востока на запад и обратно. Мы считаем, что такая мера необходима для того, чтобы в этот непростой период, когда мировой логистический рынок находится в периоде разбалансировки, привлечь дополнительных грузоотправителей и, таким образом, способствовать выполнению поставленной Президентом стратегической цели по увеличению к 2024 году транзита контейнеров через Россию в 4 раза по сравнению с 2017 годом. Однако пока проекты тех решений, которые мы видим в Правительстве, не дают нам уверенности, что эта поддержка будет носить сколь либо значимый характер. Надеемся, что итоговые решение позволят увеличить объем транзитного бизнеса.  

 Недавно активно развернулась дискуссия о предложении вернуть практику перевозки контейнеров в полувагонах. Какая Ваша позиция по данной инициативе?  

— Признаюсь, нас удивило это предложение. Не спроста от этой практики отказались в 2014 году. Что принципиально поменялось с 2014 года в технологиях перевозки? Ничего.

Нас тревожит ряд вопросов.  Безопасность, проблема сохранности грузов и подвижного состава. Мы стремимся ориентироваться на лучшие практики. Никто из развитых европейских железнодорожных рынков не возят контейнеры в полувагонах не спроста. Более высокотехнологичные решения как перевозка с использованием фитинговых платформы – более экологичны, бесконтактны, уменьшают срок обработки грузов и ускоряют их доставку до конечного производителя.

Это решение также не помогает решению задачи по превращению России в надежную страну-транзитера грузов. Мы уже слышим комментарии о том, что корейские, японские и другие азиатские компании не хотят возить свои контейнеры с высокотехнологичным грузом, которые оборудованы всеми возможными датчиками, в том числе, ударными, в полувагонах. Мы не заберем эти потоки с океанских линий и не переставим их на поезда по нашей территории. Это как предлагать людям, привыкшим к комфортным пассажирским поездам, пересесть в товарные вагоны, даже предложив цену в несколько раз меньше.

Кроме того, большинство портовых терминалов оборудованы современным оборудованием по лучшим международным стандартам. Переход на ручной и менее скоростной режим обработки контейнеров – это удар по эффективности грузопотока.  

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