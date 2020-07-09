Сергей Шишкарев: пандемия показала устойчивость рынка контейнерных перевозок

По итогам конференции "Контейнерный поток. Как нарастить объем транзитных перевозок и привлечь высокодоходные грузы" председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев рассказал в интервью ТАСС о ситуации на рынке контейнерных перевозок в период пандемии, поделился историей синергии активов внутри группы, а также выразил свое мнение относительно дискуссии вокруг перевозки контейнеров в полувагонах.

— Рынок контейнерных перевозок не столкнулся с кардинальным падением объемов в связи с пандемией. С чем вы связываете эту тенденцию?

— Ситуация с коронавирусной инфекцией показала чрезвычайную устойчивость рынка контейнерных перевозок к любого вида ограничениям. В отличие от многих других транспортных секторов, снижение контейнерных перевозок даже в пик ограничений не превышало единицы процентов по сравнению с обвалом в других секторах на десятки процентов. Это связано и с тем, что номенклатура грузов и товаров народного потребления, перевозимая в контейнерах, обширная, и с тем, что обработка грузов в контейнерах происходит бесконтактным способом, вовлеченность человеческого фактора в обработку контейнеров минимальна. Это связано со скоростями обработки контейнерных грузов. Это наглядно продемонстрировало, что именно контейнерные перевозки являются наиболее перспективным сегментом, и правильность нашей стратегии по развитию именно этого сегмента, в том числе, в портах.

— Как пандемия отразилась на работе контейнерных активов Группы "Дело"?

— Операционные показатели большинства наших контейнерных активов превышают аналогичные показатели прошлого года и лишь немного не дотягивают до тех плановых показателей, которые мы себе ставили еще до пандемии. Я не хочу сказать, что на рынке все прекрасно. Было множество проблем, которые мы оперативно решали, однако ни одна из этих проблем не носит критического характера.

Пандемия совпала с активной фазой окончания всех корпоративных процедур, связанных с консолидацией пакета 99,6% акций "ТрансКонтейнер" Группой Дело". И несмотря на ситуацию, все действия были проведены точно в срок. Мы научились работать дистанционно, и, по моим оценкам, эффективность принятых решений от этого никак не пострадала.

— После консолидации ТрансКонтейнер, портфель активов Группы значительно расширился, расширена Управляющая компания "Дело". Какие основные задачи поставлены перед менеджментом компании?

— Главная задача, которую я поставил перед менеджментом всей Группы "Дело" - это синергия между существующими активами. Мы уже как мантру повторяем на всех внутрикорпоративных совещания – "2 +2 должно быть больше 4, значительно больше". Как мы видим эту синергию? Мы избавляемся от дублирования функций внутри группы. Например, входивший в Группу "Дело" контейнерный оператор РУСКОН за несколько месяцев полностью сменил бизнес-модель, передав собственный парк платформ и свои контейнерные терминалы в управление ТрансКонтейнер и сконцентрировавшись практически полностью на экспедиторском бизнесе. Таким образом, мы избегаем внутренней конкуренции в Группе и более эффективно используем ресурсы. ТрансКонтейнер и наши стивидорные активы активно взаимодействуют в обслуживании клиентских потоков для того, чтобы в периметре Группы "Дело" клиент получал максимально быстрое и качественное обслуживание "под ключ", независимо от того, ввозит он груз в страну как импортер, вывозит его на международные рынки как экспортер или провозит транзитом через территорию России.

Говоря о задачах менеджмента ТрансКонтейнер, одной из задач является повышение клиентоориентированности компании. Мы должны закрепить наше лидерство на рыночных условиях. Именно для этого в настоящее время мы внедряем целый ряд мер, направленных на улучшение качества взаимодействия с клиентами, в частности, регулярные опросы об удовлетворенности сервисом.

— Возвращаясь к теме пандемии, какие государственные меры поддержки получает контейнерная и портовая отрасли?

— В последние месяцы правительство в целом и Минтранс в частности сделали очень много для того, чтобы поддержать экономику, которая очень пострадала от коронавируса. Кроме текущей поддержки, необходимо думать и о развитии. На совещании у Владимира Владимировича Путина, посвященном развитию транспортной отрасли, в начале мая обсуждался вопрос введения субсидий на перевозку контейнеров железнодорожным транспортном через территорию с востока на запад и обратно. Мы считаем, что такая мера необходима для того, чтобы в этот непростой период, когда мировой логистический рынок находится в периоде разбалансировки, привлечь дополнительных грузоотправителей и, таким образом, способствовать выполнению поставленной Президентом стратегической цели по увеличению к 2024 году транзита контейнеров через Россию в 4 раза по сравнению с 2017 годом. Однако пока проекты тех решений, которые мы видим в Правительстве, не дают нам уверенности, что эта поддержка будет носить сколь либо значимый характер. Надеемся, что итоговые решение позволят увеличить объем транзитного бизнеса.

— Недавно активно развернулась дискуссия о предложении вернуть практику перевозки контейнеров в полувагонах. Какая Ваша позиция по данной инициативе?

— Признаюсь, нас удивило это предложение. Не спроста от этой практики отказались в 2014 году. Что принципиально поменялось с 2014 года в технологиях перевозки? Ничего.

Нас тревожит ряд вопросов. Безопасность, проблема сохранности грузов и подвижного состава. Мы стремимся ориентироваться на лучшие практики. Никто из развитых европейских железнодорожных рынков не возят контейнеры в полувагонах не спроста. Более высокотехнологичные решения как перевозка с использованием фитинговых платформы – более экологичны, бесконтактны, уменьшают срок обработки грузов и ускоряют их доставку до конечного производителя.

Это решение также не помогает решению задачи по превращению России в надежную страну-транзитера грузов. Мы уже слышим комментарии о том, что корейские, японские и другие азиатские компании не хотят возить свои контейнеры с высокотехнологичным грузом, которые оборудованы всеми возможными датчиками, в том числе, ударными, в полувагонах. Мы не заберем эти потоки с океанских линий и не переставим их на поезда по нашей территории. Это как предлагать людям, привыкшим к комфортным пассажирским поездам, пересесть в товарные вагоны, даже предложив цену в несколько раз меньше.

Кроме того, большинство портовых терминалов оборудованы современным оборудованием по лучшим международным стандартам. Переход на ручной и менее скоростной режим обработки контейнеров – это удар по эффективности грузопотока.