Росконгресс организует круглый стол о проблемах сердечно-сосудистых заболеваний

Москва, 9 июля. Круглый стол "Сердечно-сосудистые заболевания: новый ракурс в условиях пандемии" (18+), посвященный проблемам хронических сердечно-сосудистых заболеваний, состоится 10 июля в 15:00 по московскому времени в прямом эфире. Организатором мероприятия выступает экспертно-аналитическая платформа по здравоохранению фонда "Росконгресс" - фонд "Контент".

Трансляция круглого стола будет вестись на сайте информационного агентства ТАСС, на официальных страницах ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты " в социальных сетях, и на YouTube-каналах фонда "Росконгресс" и фонда "Контент".

В мероприятии примут участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Дмитрий Морозов, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава России Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России Виталий Омельяновский, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России Оксана Драпкина, генеральный директор "АстраЗенека" Россия и Евразия Ирина Панарина, основатель "Школы сердечной достаточности", врач-кардиолог псковской городской больницы Жанна Шлосберг и другие.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности, в том числе людей трудоспособного возраста. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью нуждаются в постоянном мониторинге состояния здоровья и должны иметь доступ к получению необходимой медицинской помощи с соблюдением всех необходимых мер предосторожности в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - прокомментировал Шляхто.

В ходе онлайн-мероприятия участники обсудят такие вопросы, как существующие ограничения и возможности для достижения целей национального проекта "Здравоохранение" в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях современной модели государственного устройства, меры государственной поддержки и особенности лечения таких заболеваний в период обострения эпидемиологической обстановки, а также социальную значимость данной проблемы.

Мероприятие пройдет при поддержке "АстраЗенека" Россия и Евразия.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.