Академия Н.С. Михалкова подводит итоги юбилейного учебного года

Москва, 9 июля. Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова завершает пятый, юбилейный, учебный год. 24 слушателя актерской, режиссерской и продюсерской мастерских в течение года проходили интенсивный курс повышения профессиональной квалификации. Итоговые аттестации позади, и теперь всем слушателям, с успехом завершившим обучение, вручаются заветные дипломы о профессиональной переподготовке. Слушателям актерской мастерской дипломы вручил ректор Академии, художественный руководитель актерской мастерской Никита Михалков.

Итогом работы этого года стало создание новых театральных проектов, учебных фильмов, ребята приняли участие в различных театральных, телевизионных и кинопроектах и культурных мероприятиях. В этом учебном году из-за пандемии программа частично была переведена в онлайн-формат, но в Академии постарались сохранить и качество, и наполнение курса на прежнем уровне: слушателями мастерских освоено 1500 часов лекций от именитых педагогов и мастеров искусств за 10 месяцев интенсива, снято 18 короткометражных работ – 15 курсовых и 3 дипломных проекта (18+); более 150 мастеров отрасли провели мастер-классы и творческие встречи (12+). Кроме того, впервые слушателями режиссерской мастерской Академии Н.С. Михалкова в рамках обучения был снят полнометражный художественный фильм (16+).

Из-за изменения формата обучения во втором семестре слушатели актерской мастерской продолжили репетиционный период с педагогами в онлайн-формате. Так, ежедневно проводились репетиции новых учебных спектаклей – литературно-сценический коллаж "Метаморфозы VI" (главный режиссер – ректор Академии, народный артист РФ Н.С. Михалков, 12+), "Дядя Ваня" (руководитель творческой лаборатории – А.А. Васильев, репетиции проводились режиссером-педагогом М.Л. Шмаевич, 16+), "Буря" (режиссер – заслуженный артист РФ И.В. Яцко, 16+). Формат съемок дипломных проектов режиссерами и продюсерами также изменился и переместился преимущественно в онлайн-среду.

"Конечно, жаль, что этот набор таких одаренных ребят попал под тяжелый пресс пандемии. Ребята действительно замечательные! И все педагоги, которые весь этот год читали им лекции, отзывались о ребятах очень хорошо. Каждый из них проявлял невероятную любознательность, и каждый старался восполнять то, что не удалось получить за время обучения в своих вузах в прошлом. Притом что, не в укор вузам говорю, конечно же, когда мы имеем дело с большим курсом пришедших после школы абитуриентов, особого индивидуального внимания уделять всем не приходится в силу того, что и программа обучения слишком велика, и довольно много студентов на небольшое число преподавателей... В нашем же случае индивидуальное отношение к каждому – это принцип моей Академии. К сожалению, в этом году ребята попали в трудную ситуацию. Да, можно послушать лекцию или обсудить что-то онлайн, но репетировать, обмениваться энергией, смотреть друг другу в глаза без экрана компьютера или планшета, непосредственно общаться друг с другом очень важно и ценно. Это то, чем мы и занимаемся в нашей Академии, основываясь на Станиславском, Михаиле Чехове, Питере Бруке, Вахтангове и Дюллене, – отметил ректор Академии Никита Михалков. – Я рад, что после частичного снятия карантина мне удалось поработать с ребятами над спектаклем "Метаморфозы VI". Это, конечно же, не могло восполнить всего того, что обычно наши слушатели получают в течение года, но хочу верить: "Метаморфозы VI" мы сможем выпустить осенью, и зрители увидят, чему же ребята научились в Академии в течение этого года. Поздравляю всех выпускников, получающих дипломы в этой сложной ситуации. А Академия продолжает свою деятельность! Более того, прием заявок на новый курс уже открыт. Торопитесь и имейте в виду – конкурс огромен, но мы ждем вас...".

Работа над учебными спектаклями у выпускников продолжится: генеральные "офлайн-репетиции" пройдут уже с 1 по 9 сентября в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, где и состоится масштабный открытый показ спектаклей.

В рамках работы Академии впервые были проведены онлайн-мастер-классы (12+) с режиссером, народным артистом В.И. Хотиненко, кинорежиссерами Н.И. Лебедевым и С.В. Урсуляком, продюсером А.И. Богуном, в которых приняли участие более 2000 молодых кинематографистов со всей страны.

"Следует особо отметить и поблагодарить педагогов, весь коллектив Академии и, конечно же, наших слушателей за слаженную работу, благодаря которой нам удалось очень быстро, динамично и результативно перестроить формат работы в непредсказуемо сложных условиях", – заключил кандидат искусствоведения, первый проректор Академии, заслуженный деятель искусств РФ И.И. Беляев.

Деятельность Академии Н.С. Михалкова не ограничивается учебным процессом в стенах Академии. Так, осенью 2019 года были проведены масштабные мероприятия – Фестивали одного дня 2019 в Рязани, Туле, Калуге и Орле (12+) – и тематические мероприятия, посвященные юбилею Академии, в рамках "Дней Академии Н.С. Михалкова" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (16+): мастер-класс Никиты Михалкова "Как невидимое сделать видимым?" для актеров и студентов профильных вузов, специалистов в области театра и кино, широкого круга слушателей, лекция и презентация книги Джона Шемякина "Презентация книги-расследования "Путешествие с Генрихом". Центральным событием стали показы спектаклей Академии "Метаморфозы II: Жены артистов" (12+) и "Метаморфозы III: Враги" (18+) на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова. Для проведения творческой лаборатории с участием слушателей и выпускников Академии был приглашен театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ А.А. Васильев. Итогом лаборатории стало создание нового учебного спектакля по пьесе А.П. Чехова "Дядя Ваня" (16+). В мероприятиях, организованных Академией, приняли участие более 7000 человек.

Новый учебный год в Академии начнется уже в сентябре. Прием заявок на поступление в Академию кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова открыт и продлится до 4 сентября. Подать онлайн-заявку можно на официальном сайте Академии. Вступительные испытания начнутся уже 11 сентября.

Планы на новый учебный год обширны и амбициозны. Уже осенью запланировано проведение Фестиваля одного дня 2020 (12+) в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Казани. Продолжится работа киноклуба Академии Н.С. Михалкова, в рамках которого с 15 по 18 октября к юбилею ректора Академии запланирована ретроспектива фильмов Никиты Михалкова в кинотеатре "Иллюзион" (16+).

Информационная справка

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения – совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актерами, режиссерами, продюсерами. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. За пять лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Михалков. Официальный сайт Академии: www.academynsm.ru