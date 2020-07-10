Рекламная индустрия подведет итоги полугодия на AdIndex City Conference 2020 23 июля

Москва, 10 июля. Ежегодное рекламное мероприятие AdIndex City Conference 2020 состоится в онлайне 23 июля. Более 60 экспертов — представителей брендов, агентств и других игроков рынка — выступят на конференции. В программе запланировано свыше 15 секций, идущих в 5 параллельных потоках в формате real-time и онлайн-вещания.

Ключевая тема этого года — "Post-Pandemic World: как техническая и культурная эволюция изменят человечество, бренды, рекламу и коммуникации". Участники поделятся актуальной аналитикой и лучшими примерами маркетинговых, рекламных, технологических и бизнес-решений, которые позволили не только пережить идеальный шторм этой весны, но и совершить мощнейший эволюционный скачок, результаты которого нам всем еще только предстоит осознать.

Трансляция конференции пройдет 23 июля с 10:00 до 17:00 - посмотреть дискуссии и доклады спикеров можно на сайте AdIndex, в социальных сетях: VK, Facebook, YouTube и в сообществе "”ВКонтакте” для бизнеса".

В этом году фирменный стиль конференции посвящен периоду карантина и нашей жизни в нем. Подробнее посмотреть концепцию мероприятия и ее описание можно по ссылке.

Следить за актуальными новостями, деловой программой и информацией о спикерах можно на странице AdIndex City Conference и на сайте AdIndex. Узнайте, как проходила AdIndex City Conference в прошлые годы на официальном сайте мероприятия.

Генеральный партнер: "Спасибо от Сбербанка"

Индустриальные партнеры: Mediainstinct Group, Nectarin

Официальные партнеры конференции: "Газпром-медиа", Dentsu Aegis Network, Go Mobile, Scanners

Партнеры: "Яндекс", IMHO, Slickjump

Образовательные партнеры: "Волна", Skillbox, "Нетология"

Специальные партнеры: ГК "Игроник", Техноград, Event Film Service, Flash Tech Pro, "Воды здоровья".

Возрастное ограничение 18+.