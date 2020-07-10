Фонд "Друзья" объявил о грантах на обучение для НКО из "слепых" зон благотворительности

Москва, 10 июля. В июне 2020 года Фонд "Друзья" совместно с ТАСС провели презентацию стратегического исследовательского проекта "Зоны роста" (18+), посвященного изучению потенциала российской благотворительности. Автором инициативы выступил эксперт исследовательного направления в фонде, операционный директор группы компаний "Кашемир и Шелк" Дмитрий Саава.

Предметом исследования стало изучение некоммерческого сектора и отдельных социальных направлений с точки зрения сосредоточенных в них финансовых, медицинских, профессиональных и других ресурсов. И основное внимание в работе уделено проблемным сферам, которые на сегодняшний день не охвачены или очень слабо обеспечены помощью и поддержкой.

Так называемые "слепые" зоны – алкоголизм, наркомания, болезни сердца, туберкулез, ВИЧ и другие непривлекательные болезни – на протяжении многих лет показывают стабильно высокую статистику смертности населения и являются демографической проблемой национального масштаба. При этом как сами болезни, так и вызывающие их факторы, не подвергаются системному вмешательству и профилактике на уровне, достаточном для улучшения ситуации. В предотвращении и решении этих проблем Россия значительно отстает от стран с сопоставимым уровнем развития – Венгрии, Румынии, Швеции и других. Именно поэтому автор исследования именовал их "Зонами роста" российской благотворительности, или сферами помощи, имеющими наибольший потенциал с точки зрения развития и предельной эффективности на каждый вложенный рубль. Основные результаты исследования можно изучить на сайте партнера проекта информационного агентства ТАСС.

На прошлой неделе в рамках проекта "Зоны роста" команда проекта и Дмитрий Саава объявили о грантах на обучение в Московской школе профессиональной филантропии фонда "Друзья" для НКО, работающих с зонами роста. Три дополнительных места на образовательном курсе могут получить лидеры социально-ориентированных организаций, специализирующихся на решении проблем в этих непривлекательных областях. Таким образом, организации и их руководители получат мощную образовательную и ресурсную поддержку внутри Школы и возможность вывести свои проекты на новый уровень.

Фонд "Друзья" и партнеры проекта "Зоны роста" приглашает представителей НКО принять участие в конкурсе на грантовые места и получить возможность проходить обучение в Школе бесплатно, либо на льготных условиях со скидкой до 80%.

Подать заявки на обучение на новом курсе МШПФ 2020-21 и и заполнить анкету на сайте необходимо до 31 июля 2020 включительно. Сам учебный курс стартует в октябре 2020 года, объединив в потоке до 30 руководителей разнопрофильных НКО, благотворительных и социально-ориентированных организаций.

"Одна из основных целей исследования - перевести диалог между всеми стейкхолдерами, в том числе между НКО и государством, на язык цифр, – прокомментировал Саава. - Потому что очень сложно разговаривать на языке историй, которые помогают создать эмоциональный фон, но не позволяют понять масштаб проблемы. Любую дискуссию важно перевести в конструктивный диалог, основанный на рациональном подходе и расчетах, чтобы можно было спокойно аргументировать. Сначала нужно просто начать говорить об этом, с системой и фондами, которые в этой области работают. Для государства очень важно, чтобы на той стороне был кто-то, с кем можно разговаривать".

Возрастная категория 18+.

Московская школа профессиональной филантропии – проект Фонда "Друзья", развивающего системную благотворительность в России. Основная программа Школы – это управленческий курс для руководителей НКО и лидеров благотворительных организаций. Он состоит из восьми модулей и предлагает для изучения широкий выбор тем – от исследовательского анализа и проектного управления до эффективных коммуникаций и формирования личного бренда руководителя. Школа позволяет студентам найти единомышленников и партнеров, выстроить конструктивный диалог с экспертами индустрии, изучить зарубежный опыт западных коллег в ходе международных стажировок и обрести по-настоящему амбициозную профессиональную мечту. Обучение в МШПФ служит трамплином для смелых и решительных филантропов, стремящихся к профессиональному росту и эффективному развитию своих проектов.

Фонд "Друзья" помогает индустрии благотворительности в России стать более профессиональной. Через свои ключевые программы – "Команда профессионалов", платформа ProCharity и “Московская школа профессиональной филантропии” – фонд привлекает лучшие бизнес-практики в работу благотворительных организаций и создает площадки для фандрайзинга и успешного сотрудничества с бизнесом и государством.