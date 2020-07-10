Проект "Нам по пути" объединил аудиогиды о значимых местах вдоль автодороги М-11

Москва, 10 июля. Сообщество Петербургских блогеров запустило серию бесплатных аудиогидов для тех, кто путешествует на автомобиле по Ленинградской области и новой трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Фонд "Росконгресс" стал партнером проекта и "голосом Петербургского международного экономического форума" - Шота Лемонджава, озвучил рассказы о значимых местах вдоль автодороги М-11.

Проект "Нам по пути" объединяет восемь аудиогидов в бесплатном мобильном приложении izi.TRAVEL. Двигаясь по маршруту, туристы могут слушать увлекательные и содержательные истории о местах боевой славы, памятниках природы, местных достопримечательностях. Гиды "говорят" в те моменты, когда путешественники попадают в зону охвата конкретной точки маршрута.

"Послушать" трассу М-11 туристам поможет знаменитый голос диктора, озвучивающего все церемонии открытия ПМЭФ. Слушатели смогут узнать больше и о других местах Ленинградской области с охватом Псковской области и Республики Карелия. Озвучены маршруты: Киевское шоссе – Псков – Санкт-Петербург, дорога вдоль реки Волхов (Новая Ладога – Старая Ладога – Волхов), Краснофлотское шоссе (Санкт-Петербург – Сосновый Бор – Копорье), Мурманское шоссе (Санкт-Петербург – Петрозаводск), Нарвское шоссе (Санкт-Петербург – Ивангород), Приморское шоссе (Санкт-Петербург – Выборг), Приозерское шоссе (Санкт-Петербург – Приозерск – горный парк "Рускеала").

"Фонд "Росконгресс" всецело поддерживает развитие внутреннего туризма в России. Проект "Нам по пути", созданный руководителем Сообщества Петербургских блогеров Павлом Прокофьевым, – удобный и бесплатный сервис для путешественников. Можно ехать на машине и слушать истории тех мест, где ты находишься, узнавать новое о родных и незнакомых краях. Аудиогиды – современный способ связи с аудиторией, простой, познавательный и полезный инструмент в рамках маркетинга территорий и формирования благоприятной среды для туристов!" – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Слушать экскурсии в машине можно как со смартфона, так и с помощью автомобильной аудиосистемы посредством синхронизации устройств через BlueTooth.

Проект состоялся благодаря поддержки компании Автодор-Платные Дороги.

Справочная информация

"Нам по пути" - восемь аудиогидов в бесплатном мобильном приложении izi.TRAVEL, автором которого является Павел Прокофьев, руководитель Сообщества Петербургских блогеров. Партнерами проекта выступили Автодор-Платные Дороги, CHERY, Дорожное радио, Магистраль двух столиц, Акимовский хлеб, LiveJournal.

Сообщество Петербургских блогеров - коммуникационный хаб блогеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с помощью которого блогеры и организаторы событий могут находить друг друга.

Возрастная категория 18+.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.