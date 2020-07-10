Свердловские власти успешно работают по цифровизации правительства - Уралроспромэко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Свердловские компании и власти успешно работают по цифровизации правительства, этому способствует достаточное количество квалифицированных кадров. Об этом сообщила в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС Юлия Корнеева - член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО "Уралроспромэко" (структура, которая является организатором профильных конференций по IT-технологиям и национальной безопасности на Урале – прим. ТАСС).

"Мне кажется, что в Свердловской области все достаточно неплохо в этом направлении. У нас на Урале много вузов, в основном люди образованные, грамотные. Это же можно сказать и про руководство правительства Свердловской области. Образование все-таки влияет на внедрение, реализацию определенных программ", - сообщила Корнеева в ответ на вопрос о том, как она оценивает по итогам серии встреч и конференций с экспертами изменения за последний год в цифровой безопасности работы госорганов и ведомств региона, а также успешность внедрения IT-продуктов в сферу управления.

При этом Корнеева отметила, что в первое время из-за пандемии новые внедренные системы оказались не готовы к резкому росту посетителей из-за режима самоизоляции и дистанционной работы. Тем не менее, это оказалось повсеместной проблемой.

Заведующий кафедрой моделирования управляемых систем Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Кругликов добавил, что в регионе также эффективно внедряются IT-технологии "умного города". "Екатеринбург на уровне страны известен с точки зрения технологий "Умного города" как единственный город, где реализован очень эффективно Гринфилд-проект района академический. Это район, где грамотно выстроена энергетическая схема", - привел пример он.