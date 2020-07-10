Сбербанк Бизнес Онлайн: новые сервисы и персонализация онлайн-банка для предпринимателей

Заместитель председателя правления, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов рассказал о том, как меняется интернет-банкинг для юридических лиц и какие возможности дает бизнесу.

— Анатолий Леонидович, в условиях пандемии и ограничений особую важность в работе бизнеса приобрели цифровые сервисы: они стали необходимым звеном для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности. Интернет-банк для физлиц — Сбербанк Онлайн — всем известен, все пользуются. Расскажите о его аналоге для юридических лиц.

— Как только предприниматель или компания открывают расчетный счет в Сбербанке, они автоматически получают доступ к интернет-банку Сбербанк Бизнес Онлайн. Интернет-банк становится для предпринимателя точкой входа в мир сервисов и услуг Сбербанка и его экосистемы, помогает вести и развивать бизнес на всех стадиях жизненного цикла. В дальнейшем клиент может самостоятельно выбрать и настроить каналы взаимодействия с банком — работать с веб-версией или мобильным приложением либо настроить прямую интеграцию с банком из собственных учетных систем посредством Fintech API. В общей сложности в одном только Сбербанк Бизнес Онлайн насчитывается свыше 60 как банковских, так и нефинансовых услуг для бизнеса. Сегодня в Сбербанк Бизнес Онлайн зарегистрировано 2,5 млн компаний, в основном это представители малого бизнеса.

Интеграция партнерских сервисов в интернет-банке реализована на базе ноу-хау Сбербанка — решении Fintech API. Оно обеспечивает основные сценарии взаимодействия юридических лиц и финтех-компаний с банком и позволяет клиентам обмениваться данными с банком полностью в автоматическом режиме. Этот механизм используется для обмена платежными данными, для выписок, для бесшовной авторизации (СберБизнес ID), для отправки документов зарплатного проекта напрямую из учетных систем клиента. Помимо этого он обеспечивает еще более 20 дополнительных возможностей, таких как работа с валютой, валютным контролем, реестрами задолженностей и платежей и прочее. Fintech API ежедневно обрабатывает более 4 млн технических запросов. Ежедневно больше 60 тысяч уникальных клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через Fintech API. Обработка запроса занимает всего 0,2 секунды.

Сбербанк Бизнес Онлайн также предлагает персонифицированный интерфейс. К примеру, виджеты на главной странице отображаются только тем группам клиентов, для которых они релевантны. Например, виджет со статистикой по документам доступен клиентам, которые формируют более 100 платежей в день.



Особое внимание при разработке новой версии интернет-банка мы уделили поддержке пользователей. Освоиться в незнакомом разделе пользователям помогает раздел "Помощь", где можно найти ответы на самые частые вопросы, пройти интерактивный обучающий тур, увидеть, как работает тот или иной продукт, поделиться идеями и предложениями по работе интернет-банка или проголосовать за идеи других пользователей.

Еще одна инновация — проактивные подсказки. Если система видит, что пользователь "завис" над каким-то полем ввода на продолжительное время, она выводит всплывающую подсказку по заполнению этого поля. Задать вопрос по работе системы можно в обновленном онлайн-чате. Чтобы сократить время консультации, применяется код клиента. Это индивидуальный код, который высвечивается в банк-клиенте, — его можно назвать при обращении в контактный центр для ускорения идентификации. Другой удобный способ — удаленная демонстрация экрана клиента оператору.

— Как вы считаете, может ли Сбербанк Бизнес Онлайн конкурировать с разработками мировых банков?

— В работе над Сбербанк Бизнес Онлайн мы ориентируемся на лучшие мировые практики и решения. За рубежом наш интернет-банк и предлагаемые в нем сервисы и технологии оцениваются на самом высоком уровне. Так, например, решение Fintech API было признано лучшим применением IT в финансовой сфере по версии премии Banking Technology. Возможность подтверждения платежа на основе биометрических данных признавалась лучшим решением по версии премии PayTech Award. В 2018 году Сбербанк Бизнес Онлайн был признан лучшим корпоративным интернет-банком в России, Центральной и Восточной Европе. Не менее трех престижных дизайнерских наград Red Dot Award мы получили за дизайн интерфейсов наших онлайн-продуктов и приложений.

— Какие ваши последние достижения в области цифровых сервисов?

— В мае 2019 года мы представили клиентам обновленную версию нашего корпоративного интернет-банкинга. Помимо традиционного банковского функционала (рублевое и валютное РКО, зарплатные проекты, бизнес-карты, онлайн-кредитование, выписки и прочее) новое развитие получили нефинансовые сервисы для развития и ведения бизнеса от Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний. Теперь услуги для бизнеса предлагаются в интерактивном персонализированном формате stories и контекстных предложениях.

Эти и другие улучшения видят не только наши клиенты, но также эксперты и конкуренты, которые отмечают наши достижения, в том числе на международном уровне. Так, в апреле этого года Сбербанк Бизнес Онлайн был признан лучшим цифровым банком для крупного бизнеса по версии консалтингового агентства Markswebb.

А буквально на днях наш онлайн-банк занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. В ходе исследования 90 веб-банков для бизнеса стран СНГ и Кавказа, отобранных на основе их рыночной доли, были проанализированы по 140 критериям.

Мы рады, что специалисты высоко оценивают наши усилия по созданию удобного и многофункционального инструмента онлайн-банкинга для корпоративных клиентов. И работа, на самом деле, не останавливается ни на секунду, мы совершенствуем Сбербанк Бизнес Онлайн каждый день. Наша цель — создать лучший онлайн-банк для бизнеса, в котором предприниматель сможет эффективно решать все финансовые и нефинансовые вопросы управления собственным делом — удобно, быстро, безопасно, в любое время и в любой точке мира.