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Томские ученые работают над технологией связи нового поколения 6G

Технология позволит удвоить скорость передачи информации

ТОМСК, 21 июля. Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) работают над технологией уплотнения трафика для систем связи, которая потенциально может быть применена в системах связи поколения 6G и позволит удвоить скорость передачи информации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ТУСУР.

"Традиционно в беспроводных системах связи применяется временное или частотное разделение входящих и исходящих потоков данных. Мы работаем над технологией, позволяющей передавать и принимать информацию одновременно в одной полосе частот. Это позволит удвоить скорость передачи информации по сравнению с решениями, которые используются сегодня", - цитирует пресс-служба доцента кафедры телекоммуникаций и основ радиоэлектроники ТУСУР Евгения Рогожникова, работающего над новой технологией.

Рогожников пояснил, что при таком подходе возникает проблема: разница в мощности передаваемого и принимаемого сигналов не позволяет различить последний.

"Для решения этой задачи нужно изолировать приемник от собственного передаваемого сигнала. Это возможно. И это позволит повысить эффективность использования частотного диапазона в котором работает система связи", - говорит ученый.

В пресс-службе отмечают, что главным препятствием для разворачивания в России сети 5G является острый дефицит свободных частот нижнего диапазона, необходимых для организации систем связи этого поколения. В этих условиях уплотнение трафика приобретает решающее значение, и актуальность этой проблемы сохранится и при дальнейшем развитии систем связи, когда будут создаваться сети поколения 6G, подчеркивается в сообщении.

"Разрабатываемые в ТУСУРе технологии могут быть использованы для следующего поколения связи - 6G, обсуждение которого уже началось", - резюмируют в пресс-службе

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