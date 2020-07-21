Правительство Иркутской области и "Группа "Илим" заключат соглашение о сотрудничестве

Иркутск, 21 июля. Правительство Иркутской области и "Группа "Илим" намерены заключить соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Договоренность была достигнута 21 июля на встрече исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и председателя совета директоров АО "Группа "Илим" Захара Смушкина.

"Заключение соглашения станет новым этапом нашего социально-экономического сотрудничества, сделает работу на благо жителей Усть-Илимска и Усть-Илимского района более конструктивной. В документе будут определены действия по реализации совместных программ, проектов, включая строительство и реконструкцию социально-значимых объектов и инфраструктуры. Цель у нас общая – повышение качества жизни в регионе. А люди ждут результатов", - сообщил глава региона.

В ходе обсуждения стратегических направлений сотрудничества были затронуты вопросы модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Илимска, создания аэропортовой зоны, а также продвижения турпродуктов в разрезе развития северных территорий. Еще одна важная инфраструктурная задача – ремонт дорожной сети в Усть-Илимске. В городе 124 км автомобильных дорог и 24 км проездов. Особого внимания требует Усть-Илимское шоссе. Движение по этому участку – самое интенсивное в городе. К ремонту необходимо приступать уже сейчас.

Стороны также обсудили строительство нового здания для Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий (проект планируется осуществить в рамках государственно-частного партнёрства). Сейчас там учится 900 человек, образовательный процесс проходит в десяти точках по всему городу. Новый корпус позволит разместить необходимое оборудование и организовать учебно-производственный процесс на достойном уровне. На его базе смогут проходить обучение и переквалификацию работники "Группы "Илим".

"Мы договорились о заключении долгосрочного договора. В нем будут предусмотрены взаимные инициативы и обязательства. Они должны воплотиться в позитивные изменения для населения региона в контексте задач, которые ставит перед собой глава и Правительство Иркутской области. Это глубокие и крайне интересные для нас планы. Мы будем и дальше продолжать работать в тесном взаимодействии", – рассказал Смушкин.

Обсуждая развитие лесопромышленного комплекса региона, исполняющий обязанности губернатора отметил, что правительство области готово оказать содействие в реализации масштабного инвестиционного проекта Группы "Илим" - "Строительство целлюлозно-картонного комбината" в части обеспечения лесными ресурсами и создания лесной инфраструктуры (дороги, мосты и т.д.). Проект предполагает создание современного комбината по производству картона мощностью 600 тысяч тонн в год, что позволит филиалу компании в Усть-Илимске к 2023 году приобрести статус "комбината-миллионника". Новое производство, уникальное для России, будет создано с учетом лучших мировых практик в области экологии и цифровизации производства.

Отдельной темой разговора стали вопросы экологии, которым компания в рамках проводимой модернизации всех своих производств уделяет особое внимание. В 2019 году компания инвестировала в экологические проекты более 18 млрд рублей, что составило треть всех годовых инвестиций.

Плодотворной и конструктивной назвал глава Приангарья такое направление совместной работы, как лесовосстановление, а конкретно – создание лесопитомников, где выращивают сеянцы в том числе особо ценных пород деревьев. В этой связи было поддержано предложение Группы "Илим" к уже имеющимся Сибирским питомникам компании площадью 20 тыс. кв.м построить в Братске еще один питомник, производительность которого составит 10 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год.

С Группой "Илим" также обсуждалось предложение врио губернатора по созданию резерва строительства домовладений из дерева, которое правительство области готово вывести для обсуждения на федеральный уровень. Суть проекта заключается в создании комплекса, способного в кротчайшие сроки обеспечить быстрое возведение жилья. Производственную базу предполагается организовать на территории Иркутской области. Вопрос оперативного строительства, подчеркнул врио губернатора, особенно актуален в момент событий чрезвычайного характера.

Кобзев отметил, что областному правительству также интересен опыт компании по цифровизации в рамках борьбы с незаконными рубками. Кроме того, в настоящее время "Илим" создает группы быстрого реагирования для проведения совместно с лесничествами рейдов по охране лесов.

"Мы заинтересованы в наведении порядка в лесной сфере и видим, что в своей лесохозяйственной деятельности "Группа "Илим" задает тон, служит примером для арендаторов леса. В компании понимают, насколько важно создавать условия для работы по лесовосстановлению и защиты леса от пожаров. Здесь наши интересы также совпадают", – пояснил глава региона.

По итогам переговоров стороны договорились создать совместную группу, которая разработает проект будущего соглашения. Ее возглавят исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Козлов и вице-президент по связям с органами власти и общественностью АО "Группы "Илим" Владимир Славуцкий. Соглашение между правительством Иркутской области и "Группой "Илим" планируется подписать уже в сентябре этого года.