Состоялось заседание оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени"

Москва, 23 июля. В Москве под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

"Форум должен стать площадкой для прямого диалога между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для восстановления российской экономики и поддержания деловой активности в стране, – отметил на заседании Организационного комитета форума Белоусов. – Мы ожидаем, что объединение общественных инициатив и административного ресурса со стороны институтов развития и государства даст мощный синергетический эффект. На площадке Форума выберут лучшие идеи, которые будут сформированы в проекты, направленные на перезагрузку экономики, восстановление и развитие пострадавших отраслей, формирование новых точек экономического роста".

Форум будет посвящен поиску сильных идей, которые помогут в поиске ответов на большие и сложные вызовы нового времени. В утвержденный состав Организационного комитета форума входят представители администрации президента России, министерств и ведомств, бизнеса, институтов развития, экспертного и научного сообщества.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года, национальными целями развития Российской Федерации определены сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация. Форум “Сильные идеи для нового времени” станет первым мероприятием, которое обеспечит решение этой задачи – с помощью идей и проектов, аккумулированных на базе Форума, и талантов тех людей, которые придумают и реализуют эти проекты", – отметил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" Антон Кобяков.

"АСИ создает новые площадки для продвижения общественных инициатив и сообщество активных жителей России, готовых укреплять экономику и социальную сферу страны. Мы фокусируем внимание на идеях, которые могут и должны развивать страну: российские технологии, урбанистика, образование, цифровая сфера, предпринимательство, инвестиционный климат. Форум станет акселератором для лидерских проектов. Каждая из ста отобранных идей будет доработана до проекта, а проект, в свою очередь, получит ресурс для практической реализации", – сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Как сообщалось ранее, форум пройдет в два этапа. В рамках онлайн-этапа с июля по сентябрь 2020 года на специально созданной крауд-платформе осуществляется сбор, обсуждение и доработка идей и практик по семи тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Офлайн-мероприятия Форума будут проходить 20–21 сентября на территории Парка науки и искусства "Сириус" в городе Сочи, где состоится презентация результатов работы в гибридном формате телекоммуникационного и очного присутствия с использованием дистанционных технологий. Доработанные проекты и готовые к тиражированию практики будут включены в сетевой акселератор АСИ для дальнейшего продвижения.

Мероприятие на площадке будет организовано с соблюдением методики, рекомендованной Роспотребнадзором при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности в России. В числе мер безопасности будет предусмотрен контроль температуры тела участников и технического персонала, обеспечение средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), будет установлено оборудование для обработки рук кожными антисептиками. На площадке будет проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция воздуха при помощи обеззараживающих ламп и обработка поверхностей облучателями в отсутствие людей.

Возрастная категория: 12+.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.



Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.



Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.