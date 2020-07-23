Достигнуто соглашение о разработке цифровой платформы CultTech

Москва, 23 июля. Национальный Дельфийский совет России и администрация Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации культуры и массовых мероприятий.

Стороны договорились об объединении усилий для разработки и дальнейшей эксплуатации цифровой платформы проведения Дельфийских игр и массовых мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Ресурс станет организационно-технологической базой для мероприятий регионального, общероссийского и международного уровней, позволяющей активизировать гуманитарные связи и диалог цивилизаций. Ожидается, что сотрудничество позволит позиционировать Владимирскую область как важную цифровую базу развития культуры, а также продвигать разработанные Научно-практическим центром Дельфийских игр подходы CultTech – направления цифровизации сферы культуры. Одновременно, будет сделан очередной существенный шаг в вопросах внедрения digital-технологий в культуре с акцентом на их использовании непосредственно в ходе творческого процесса, а не только в рамках решения организационных вопросов.

"Мы живем на древней земле с богатейшей историей и культурными традициями, убежден, что она сама по себе – отличная площадка для проведения Всемирного форума искусств. А то, что администрация области вплотную занимается цифровизацией в самых разных сферах, дает нам огромное преимущество. Сегодняшнее историческое событие непременно станет мощным импульсом для развития и гуманитарных сфер, и информационной инфраструктуры нашего региона", – сказал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Разработку цифровой платформы планируется завершить в 2021 году, а рабочий прототип представить до конца текущего года. Система позволит обеспечивать проведение творческих состязаний в онлайн/офлайн формате, при этом давая возможность членам жюри осуществлять высокопрофессиональное судейство в режиме реального времени вне зависимости от очного или дистанционного участия соревнующихся. Весь цикл процессов, которыми сопровождается любое масштабное массовое мероприятие, а также проведение научно-практических и официальных событий подвергнутся организационно-технической трансформации с учетом требований экономики данных и новых реалий времени.

"В своем развитии Дельфийские игры стараются соответствовать запросам времени. Важно, что Владимирская область и Национальный Дельфийский совет России определили гуманитарную сферу как приоритетную для внедрения цифровых технологий. Это абсолютно новые возможности и для самих деятелей искусства. В частности, это проведение дистанционных соревнований, заочного обучения, различных арт-коллабораций на расстоянии. Мы подошли к новому понятию – "культех" и очень надеемся, что в обозримом будущем создаваемая цифровая платформа станет площадкой для проведения значимых мероприятий различной направленности. В том числе для использования в подготовке и проведении празднования 1000-летия Суздаля", – отметил директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

Важно отметить, что проектируемый аппаратно-программный комплекс структурируется для интеграции как специально разрабатываемых модулей, так и написанных на базе программных решений с открытым кодом. Отдельным направлением станет выработка сценариев задействования технологий искусственного интеллекта и больших данных применительно к разрабатываемой цифровой платформе.

При разработке системы будет использован опыт регионов и Дельфийских игр в эксплуатации сервисов цифрового присутствия, защите персональных данных, организации онлайн-трансляций, распределенной обработке данных. Предполагается, что сотрудничество открыто для участия заинтересованных регионов и стран, некоммерческих и технологических компаний.

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