Генконсульство КНР: ВРП города центрального подчинения Чунцин вырос на 0,8% за полугодие

ТАСС, 23 июля. В первой половине 2020 года валовой региональный продукт (ВРП) города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) вырос на 0,8% в годовом выражении и составил 1,12 трлн юаней (около $160 млрд). Об этом сообщили в четверг в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные, опубликованные накануне правительством города. "Чунцину постепенно удалось преодолеть негативное влияние, вызванное пандемией. В городской экономике наблюдается тенденция стабильного восстановления", - сказано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что тенденция восстановления экономики в Чунцине демонстрирует конкретный пример отскока экономики Китая. "Недавно Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР опубликовало данные по экономике Китая в первой половине 2020 года. Согласно данным ГСУ, в сравнении с падением валового внутреннего продукта (ВВП) Китая на 6,8% в первом квартале, во втором квартале ВВП увеличился на 3,2% в годовом выражении", - сказано в сообщении.

"Благодаря наращиванию промышленных производств во втором квартале объем добавленной стоимости продукции крупных промышленных предприятий Китая - один из главных индикаторов национальной экономики - вырос на 4,4% в годовом выражении. Для сравнения в первом квартале данный показатель упал на 8,4%. Во втором квартале 2020 года коэффициент использования производственных мощностей в промышленности Китая составил 74,4%, увеличившись на 7,1 процентного пункта по сравнению с показателем за первый квартал этого года", - отметили в генконсульстве.

В дипмиссии добавили, что за указанный период добавленная стоимость первичного сектора экономики Китая выросла на 0,9% в годовом исчислении. В июне на фоне восстановления экономической активности индекс производства сектора услуг Китая возрос на 2,3% в годовом выражении.

"Ситуация на рынке труда Китая немного улучшилась в июне текущего года, при этом уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа страны составил 5,7%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в мае. В первом полугодии 2020 года в городах страны было создано 5,64 млн новых рабочих мест, что означает выполнение 62,7% годового целевого показателя в этом аспекте", - уточнили в генеральном консульстве.

Там добавили, что Китай стал первой в мире крупной экономикой, которой удалось выйти из рецессии и встать на путь роста с начала вспышки пандемии COVID-19. "Этот отскок показал, что вторая в мире по величине экономика имеет прочную основу для дальнейшего подъема", - сказано в сообщении.

"Восстановление экономики Китая продолжится во второй половине этого года. Движущими силами этого будут служить быстро развивающиеся новые отрасли и бизнес-модели, а также сильная поддержка со стороны макрополитики. В стране будут полностью реализованы политика и меры по обеспечению занятости, улучшению благосостоянию народа и содействию развитию субъектов рынка, что предоставит новые возможности китайским и иностранным предприятиям", - отметили в генконсульстве, добавив, что Китай будет неуклонно идти по пути мирного развития, "содействуя созданию открытой мировой экономики и поддерживая международное сообщество в борьбе с коронавирусом до того момента, пока все не одержат над ним победу".

О Чунцине

Чунцин - город центрального подчинения в Китае, крупнейший по площади (82,4 тыс. кв. км) из четырех китайских административных единиц этой категории. По данным Департамента статистики Чунцина по итогам 2017 года урбанизированное население составило более 19,7 млн человек, а сельское — свыше 11 млн.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.