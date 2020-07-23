Холдинг СТМ выиграл тендеры на поставку путевой техники в Индию

ТАСС, 23 июля. Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) признан победителем в тендерах Железных дорог Индии на поставку 19 машинокомплектов BRM (Ballast Regulating Machines) с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту. Техника будет выпускаться при участии индийского технологического партнера, сообщили в четверг в центре общественных связей холдинга. Глубина локализации составит не менее 50%.

В холдинге уточнили, что BRM предназначены для формирования щебеночного балласта при строительстве, ремонте и содержании железнодорожного полотна. Первая партия машинокомплектов будет экспортирована уже в 2021 году. Произведут комплектующие на калужском кластере путевого машиностроения - заводах Группы РПМ и "Калугапутьмаш". На текущий момент компания прорабатывает вопросы с потенциальными технологическими и сервисными партнерами по определению оптимальной площадки для сборки машин.

"Вектор экспортного развития выбран осознанно, так как индийский рынок имеет высокий потенциал спроса для СТМ как для крупнейшего мирового производителя путевой техники. Мы идем по пути локализации производства. В течение ближайших пяти лет СТМ планирует принять участие в тендерных процедурах ИЖД на поставку боле 2,2 тысяч путевых машин. В августе СТМ начинает поставки, и уже в этом году приступит к организации крупноузловой сборки по ранее заключенным контрактам", – приводят в центре общественных связей холдинга слова генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина.

Объем подписанных в 2020 году контрактов по поставкам на рынок Индии составит более 20 млн евро. Ранее СТМ уже поставил в Индию выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, укладочные краны, динамические стабилизаторы пути, которые задействованы в реализации комплексных инфраструктурных проектов ИЖД. 19 единиц техники обслуживается по отдельному договору с компанией SRB International (Индия).

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.