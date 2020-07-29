Эксперт: более 1,5 млн женщин в РФ нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В России 3,5 млн женщин репродуктивного возраста столкнулись с бесплодием, из них около 1,5 млн нуждаются в экстракорпоральном искусственном оплодотворении (ЭКО). Об этом сообщил академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ, директор ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова" Геннадий Сухих во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню ВРТ и посвященной решению проблемы повышения рождаемости в России с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

По словам Сухих, проблема связана с верой женщин в свою красоту и привлекательность, а также модные сегодня "социальные лифты".

"Женщины до последнего откладывают рождение ребенка, думая о том, что в 40 лет они полны сил и энергии. А на самом деле природа задумала женщину такой, чтобы после сорока лет яичники женщины теряли свою функцию А вот если бы женщина вовремя, на один день оставила работу, пришла в клинику и заморозила свои яйцеклетки, проблем с зачатием после 40 лет было бы меньше. Это слоны могут забеременеть в 65 лет! Но в отношении людей природа придумала иначе: женщина за свой век должна успеть воспитать не только своих детей, но и внуков", - сказал Сухих.

Согласно последним результатам ВЦИОМ, касающегося отношения россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья, 65% населения страны не знают о том, что процедуру ЭКО можно сделать по полису ОМС.

Еще одной проблемой отложенной беременности, по мнению общественного деятеля Марии Погребняк, служит высокая стоимость предимплантационной генетической диагностики эмбрионов (ПГД).

"Сейчас женщины вынуждены платить за исследование эмбрионов в среднем около 200 тыс. рублей. Не у всех женщин есть такие деньги. К тому же забеременеть с первого раза удается не всем. Процедура ПГД должна быть бесплатной", - отметила Погребняк.

Погребняк также обратилась к депутату Государственной думы Елене Драпенко с предложением, чтобы программа ОМС, касающаяся ЭКО, была расширена.