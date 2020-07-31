Московская железная дорога развивается, опираясь на цифровые технологии и кадры

Москва, 31 июля. Около 100 тыс. работников Московской железной дороги ежедневно задействованы в организации перевозочного процесса, сообщили в МЖД. Железнодорожники продолжают развитие инфраструктуры, опираясь на цифровые технологии.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки коллектив столичной магистрали надежно обеспечивает регионы необходимыми грузами, осуществляет пассажирские перевозки, продолжает реализацию крупнейших инфраструктурных проектов", - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Московские центральные диаметры – один из таких проектов. С момента запуска движения первые два диаметра пользуются неизменной популярностью у жителей столичной агломерации. Развитие инфраструктуры для новых диаметров продолжается. Важно, что масштабные строительные работы ведутся с помощью современных технологий и преимущественно в ночное время, что позволяет сохранять объемы движения поездов.

До конца года в Москве и Подмосковье будет уложено 83 км новых бесстыковых путей, откроется несколько новых станций МЦД, завершится строительство 4 главного пути на участке Мытищи – Пушкино, 2 главного пути от Реутово до Балашихи.

Дорога продолжит развитие, опираясь на передовые цифровые технологии и свои кадры, которыми дорожит. Накануне Дня железнодорожника коллектив МЖД встретился с людьми, для которых профессия – это призвание, без которых современная магистраль невозможна.