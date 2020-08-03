Работники предприятия УГМК в Свердловской области получили ключи от новых коттеджей

ТАСС, 3 августа. Десять семей работников АО "Святогор" (предприятия металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании на севере Свердловской области) получили ключи от новых коттеджей третьей очереди поселка Молодежный, сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК. Дома расположены на улицах Березовая и Сосновая.

"Это продолжение доброй традиции предоставления нашим работникам жилья. <…>. В будущем мы продолжим строительство, а значит, Молодежный будет расти и развиваться", - приводят в компании слова директора АО "Святогор" Дмитрия Тропникова.

Работы по возведению жилья и благоустройству прилегающей территории были выполнены подрядной организацией ООО "Стройкомплект" (Екатеринбург), отмечают в пресс-службе. По внешнему виду новые дома не отличаются от уже построенных в поселке. Восемь коттеджей имеют площадь 120 кв. метров, два – 140 кв. метров. На первом этаже - просторная кухня, прихожая, санузел с душевой кабиной, гостиная с выходом на террасу. На втором – две спальные комнаты, два санузла и прачечная. В каждом коттедже - система теплых полов и автономная котельная, оборудованная газовым котлом.

"В первую очередь нас привлек район, в котором строится поселок – у леса, благоустроенная дорога, комфортно, удобно. Со временем планируем поставить баньку, оборудовать на участке беседку, аттракционы, качели для детей", - приводят в пресс-службе слова новосела – начальника бюро по подготовке производства РМЗ АО "Святогор" Евгений Бабанин

В компании отметили, что работникам "Святогора" жилье предоставляется на выгодных условиях: без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет. В первом полугодии 2020 года на строительство коттеджей комбинат направил 66,5 млн рублей.

О поселке

Строительство коттеджного поселка Молодежный началось в 2015 году. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства правительства Свердловской области, Уральской горно-металлургической компании и АО "Святогор".

Проектом предусмотрено возведение 140 коттеджей. На выбор жильцам предлагается три варианта коттеджей общей площадью от 120 до 160 кв. метров, с мансардным этажом, открытой террасой и навесом для автомобиля.

Первыми новоселами этого поселка в июне 2017 года стали десять семей работников "Святогора". В июле 2018 ключи от коттеджей получили еще 10 семей работников предприятия, столько же справило новоселье в 2020 году.

За время реализации проекта по строительству коттеджного поселка Молодежный затраты "Святогора" на эти цели составили 633 млн рублей.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.