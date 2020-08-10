Губернатор Югры оценила проект инициативного бюджетирования в Сургутском районе

ТАСС, 10 августа. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова оценила проект инициативного бюджетирования в Сургутском районе в ходе рабочей поездки в МО. Как сообщили в отделе информполитики и аналитической работы управления районной администрации, накануне глава региона ознакомилась с благоустройством придомовой территории домов №14А и 14Б по улице Ленина в городском поселении Федоровский. Этот проект направлен на создание максимально комфортной среды проживания жителей не только этих жилых домов, но и для жителей микрорайона и поселения в целом, добавили в отделе.

"Важно, что жители многоквартирных домов готовы принимать участие в подобных проектах, в том числе и трудовое, например, озеленение сделали своими силами", - приводят в районной администрации слова губернатора.

"Площадь ремонтируемых проездов составила 1228 кв. м, приобрели скамейки, урны, даже уличное освещение. Проект правильный, нужный. Особенно, при инициативе заинтересованных жителей", - пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Заявку на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования жители подали в 2019 году. Тогда необходимым стал ремонт дорожного покрытия, выполненного из железобетонных плит, организация функциональной и комфортной зоны отдыха для жителей данного микрорайона. По проекту также обеспечили доступность территории для маломобильных групп населения и безопасное передвижение автомобилей и пешеходов по дворовой территории. Общая стоимость работ превысила 1,5 млн рублей, из них 5% - вклад жителей, остальная сумма – бюджет Сургутского района.

Как сообщал ранее ТАСС Андрей Трубецкой, на благоустройство поселений Сургутского района в 2020-2022 годах будет затрачено более 517 млн рублей, из них 470 млн поступят из бюджета муниципалитета. Всего в программу попали объекты в 14 населенных пунктах. Самые крупные проекты - благоустройство общественной территории в микрорайоне №6 в Федоровском (56,118 млн рублей), обустройство Солнечного парка в поселке Солнечном (52,797 млн), городского молодежного парка культуры и отдыха в микрорайоне №9 города Лянтора (43,5 млн рублей), Бардовской площади в поселке Высокий Мыс (41 млн), а также второй этап строительства арт-парка "Этноград" в деревне Русскинской (38,107 млн).

Предложения в рамках общественного голосования по программе благоустройства в Сургутском районе поступали на страницу "Глава в районе" ВКонтакте и на страницу "Администрация Сургутского района" в соцсети Facebook. Сбор мнений прошел в ноябре 2020 года по поручению главы муниципалитета Андрея Трубецкого.

Об инициативном бюджетировании

Закон об инициативном бюджетировании подписал 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин. Документ определяет, в частности, правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных органов власти. Как ранее пояснял один из авторов законопроекта сенатор Олег Мельниченко, бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. Подобный институт до сих пор не был закреплен в федеральном законодательстве, однако на региональном уровне он развивается с 2001 года. По данным разработчиков документа, сейчас в 68 регионах реализуются 193 практики народного бюджетирования. При этом только в 24 субъектах РФ они осуществляются вне региональных программ.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.