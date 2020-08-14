За пять лет новое жилье в Челябинской области получат 10 тыс. жильцов аварийного фонда

ТАСС, 14 августа. Власти Челябинской области планируют к 1 сентября 2025 года расселить свыше 57% ветхо-аварийного жилищного фонда, в котором зарегистрировано более 10 тыс. человек. Об этом в четверг журналистам сообщила замначальника управления по жилищной политике Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина.

"На сегодняшний день аварийного жилфонда в Челябинской области 326,7 тыс. кв. м. Это 1 221 дом. <…> На 1 сентября 2025 года мы планируем расселить 188,03 тыс. кв. метра", - сказала она, добавив, что на текущий момент в ветхо-аварийном фонде проживают 20 тыс. человек. К 1 сентября 2025 года новое жилье получат 10 046 человек.

Актуальная проблема

На текущий момент проблема ветхого и аварийного жилья является актуальной для всех муниципальных образований региона. "Мы целенаправленно каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилфонда. Это дает результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года на сегодняшний день уже достигнут, мы движемся дальше, решая проблемы людей", – обозначил ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 2020 году на Южном Урале на ликвидацию аварийного жилья будет направлено 1,9 млрд рублей. В этом году в дополнение уже к выделенным средствам на расселение Фонд содействия реформированию ЖКХ досрочно одобрил заявку Челябинской области на предоставление финансовой поддержки, которая планировалась к получению в 2021 году, и направил в регион дополнительные 454 млн рублей. Уже в нынешнем году муниципалитеты должны заключить контракты, которые планировались на следующий год.

Как сообщил ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев, поправки, направленные на ускорение расселения аварийного жилья в России, планируется принять осенью 2020 года. "Мы подготовили поправки в 185-й федеральный закон. Эти поправки будут приняты осенью. В рамках тех лимитов, которые определены субъекту РФ до 2024 года, можно будет денежные средства выбирать раньше", - сказал он. В начале июня правительство представило президенту России общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости.

Проблемы отрасли

В конце июня Счетная палата РФ предупредила о риске неисполнения планов по вводу жилья в России по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России за 2019 год. "Установленное паспортом целевое значение по вводу жилья на 2020 год - 98 млн кв. м, то есть необходимо увеличить ввод жилья на 17,7 млн кв. м, или на 22%, по сравнению с 2019 годом. Сохраняется риск недостижения показателя", - говорится в материалах. Как напомнила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, в 2019 году объем ввода жилья составил около 80 млн кв. м - примерно 91% от планового показателя нацпроекта. "Не было достигнуто также плановое значение коэффициента доступности жилья", - сказала она .

О федеральном проекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилфонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Общий объем финансирования реализации федерального проекта из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.