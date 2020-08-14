Эксперт: чистая прибыль "Роснефти" на фоне ситуации на рынке вселяет уверенность

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" во втором квартале 2020 года составила 43 млрд рублей по сравнению с отрицательной чистой прибылью в первом квартале. Такая динамика, как отметил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, вселяет уверенность в будущем.

Как следует из отчетности компании, в первом полугодии 2020 года свободный денежный поток составил 206 млрд руб. Удельные операционные затраты сохранились на неизменном уровне 199 руб/бнэ на фоне ограничения добычи нефти. При этом сумма финансового долга и торговых предоплат в первом полугодии 2020 года снизилась на 5,3% или почти 4,3$ млрд Снижение процентных расходов на 21% или на 22 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года. Объем доступных кредитных линий и ликвидных финансовых активов на 28% превышает сумму краткосрочного долга.

Уверенность на фоне шторма

"Коронавирус подорвал мировую экономику. Так, ВВП США рухнул во II квартале на беспрецедентные 32.9%, ЕС – на 15%. Удешевление нефти и сжатие спроса (и сокращение добычи из-за нового соглашения ОПЕК+) стало бедой для крупнейших нефтяных компаний. Убыток Shell составил 18,1$ млрд, BP – 16.1, Total – 8.4, Chevron – 8.3, Eni – 4.9, ExxonMobil – 1.1, Petrobras – 0.4, Equinor – 0,3$ млрд, причем все они, кроме Chevron и Total, убыточны второй квартал подряд. Убыток ExxonMobil оказался максимальным за всю ее современную историю, а у Chevron – за 30 лет", - привел обзор ситуации на мировом рынке эксперт.

На этом фоне "чистая прибыль "Роснефти" воспринимается как чудо": "Но она еще и превысила ожидания рынка в 4,5 раза (составив 0,7$ млрд - 43 млрд руб. против консенсус-прогноза в 10,6 млрд). При этом финансовые показатели улучшались весь II квартал, вселяя дополнительную уверенность в будущем".

"По итогам первого полугодия свободный денежный поток "Роснефти" составил 3,4$ млрд, что качественно выше результатов ее основных конкурентов: Equinor (0,8 млрд), Eni (0,4), Total (символические 0,01), не говоря о ExxonMobil, BP и Chevron с отрицательным СДП (-4.1, -2,1 и -0,4$ млрд). Доходность СДП у "Роснефти" (22,4%) также намного выше, чем у других мировых компаний, включая Shell (16%), Equinor (7.2%), BP (4.6%), Chevron (3,3%), ExxonMobil (-0,9%)", - подчеркнул Делягин.

Сохранение финансового благополучия

Устойчивое генерирование денежного потока, уверен экономист, позволило "Роснефти" избежать наращивания обязательств. "В первом полугодии сумма финансового долга и торговых обязательств уменьшилась на 4,3$ млрд (на 5,3%), а процентные расходы - на четверть. Основные же конкуренты выживали за счет вынужденного наращивания долгов: так, Exxon Mobil нарастила долг почти в полтора раза, Equinor и Chevron – более чем на четверть, Total – почти на четверть, Eni – на 17.2%, ВР – на 10,1%", - отметил Делягин.

"Для сохранения финансового благополучия (в особенности из-за соглашений ОПЕК+) "Роснефти" пришлось сократить капитальные затраты на 15.8%, но это сокращение коснулось в основном старых месторождений с наименее рентабельными скважинами. Освоение новых проектов, обеспечивающих уверенный рост добычи в среднесрочной перспективе, продолжается", - добавил эксперт.

Благодаря тому, что Роснефть сделала ставку на современные технологии (доля наиболее эффективных горизонтальных скважин в новом бурении скачком увеличена с 54 до 68%) ей удалось сохранить лидерство не только по объемам добычи, но и по удельным затратам на нее, которые снизились на 6,5% до 2,9$ на баррель нефтяного эквивалента (у ВР этот показатель равен 6.13, у Petrobras – 7,1). При росте объема нефтепереработки на 1,7% ее глубина повышена с 73,8 до 75,2%.

"Несмотря на тяжелые внешние условия, сохранение финансового благополучия позволило "Роснефти" полностью и в срок выполнить обязательств перед акционерами (включая крупнейшего – государство) и выплатить 354 млрд руб. дивидендов. Это происходит на фоне общего переноса выплат дивидендов (Petrobras перенес их с мая на декабрь 2020 года) или их сокращения (Shell – впервые со Второй мировой войны – уменьшил их втрое, ВР – вдвое). В российском госсекторе до сих пор существует неопределенность", - подчеркнул экономист.

Сохранение обязательств

"Роснефть", как отмечает Делягин, продолжает выполнять свои обязательства по обратному выкупу акций, в то время как крупнейшие нефтяные компании мира (Chevron, Shell, Equinor, Eni, Total, Repsol) приостановили соответствующие программы.

"Рынок высоко оценил финансовую прочность и добросовестность "Роснефти": с начала реализации программы обратного выкупа акций их котировки выросли на 47% на фоне роста индекса MSCI на 40%, котировок акций "ЛУКОЙЛа" - на 36%, "Татнефти" - на 26%, "Газпрома" - на 24%. Устойчивость и лидерство "Роснефти" еще раз показывают важность долгосрочного стратегического управления, нацеленного на технологический прогресс", - заключил директор Института проблем глобализации.