Предприятие УГМК в Казахстане достигло рекордных показателей переработки руды

ТАСС, 17 августа. Акжальская обогатительная фабрика (ТОО "NOVA-Цинк", дочерняя компания Челябинского цинкового завода - предприятия металлургического комплекса УГМК) в июле переработала 161 239 тонн свинцово-цинковой руды, что является лучшим показателем с начала запуска производства. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2019 года и составил 153 747 тонн, сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК.

"Добиться высоких результатов сотрудникам ТОО "Nova Цинк" удалось благодаря внедрению ряда инструментов бизнес-системы УГМК, таким как визуализация оперативной информации, контроль на коротких интервалах за нагрузками на мельницы и за режимом работы флотации. Кроме того, был проведен ряд улучшений механической и технологической служб в части планирования и контроля", - сказано в сообщении.

"С конца 2019 года запущена программа операционной трансформации предприятия, в ходе реализации которой удалось достичь положительной динамики по всем производственным показателям, как по добыче, так и по переработке руды и выпуску готовой продукции. Сотрудники предприятия проделали масштабную работу по выявлению и расшивке узких мест, разработали режимные карты, что позволило увеличить нагрузки и установить новый рекорд", – приводят в пресс-службе слова генерального директора ТОО "NOVA-Цинк" Суиндыка Асана.

О предприятии

ТОО "Nova Цинк" - оператор Акжальского месторождения свинцово-цинковых руд в Республике Казахстан, дочернее предприятие ПАО "Челябинский цинковый завод" (УГМК). Расположено в поселке Акжал Карагандинской области Республики Казахстан. Ведет добычу свинцово-цинковых руд месторождения Акжал открытым и подземным способами, занимается обогащением руды и реализацией свинцово-цинкового концентрата.

Акжальское месторождение было открыто в 1880 году, добыча руды началась в 1935 г. Полномасштабная добыча руды началась с разработки месторождения открытым способом и с пуском в 1951 году обогатительной фабрики на 600 тыс. тонн руды в год. Действующая сегодня обогатительная фабрика проектной мощностью 1,2 млн. тонн руды в год была построена в 1986 году. В рамках стратегии вертикальной интеграции в 2006 году Челябинский цинковый завод приобрел 100% контроль над компанией ТОО "Nova Цинк".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.