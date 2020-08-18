Квинтэссенция креатива: Росконгресс запускает новую музыкальную платформу для инноваторов

Москва, 18 августа. Фонд Росконгресс презентует новый проект – "Стартап-рэп". "Стартап-рэп" разработан проектом Фонда Росконгресс Business Priority и реализуется в партнерстве с Росмолодежью, Роскачеством и центром Barabanov.fm Бориса Барабанова, продюсера и журналиста издательского дома "Коммерсантъ". Принять участие в проекте может каждый: от студента, только задумавшегося о первом бизнесе, до уже зрелого "фаундера" с опытом работы и успешными компаниями за плечами.

"Стартап-рэп" – это инноватор с идеей, которой он готов заразить всех вокруг + демо-трек + профессиональный музыкант-наставник, помогающий сделать действительно качественный продукт = новая платформа для тех, кто не боится расширять горизонты и готов обратиться к людям на самом универсальном языке – языке музыки.

Суть проекта – возможность для каждого, у кого есть бизнес-идея, обратиться к самой широкой аудитории в формате рэп-трека длиной не более трех минут. В нем необходимо представить себя и свой проект так, чтобы о нем услышали и заговорили все! С самыми перспективными участниками музыкальную часть проработают наставники – так получится действительно качественный продукт, соответствующий стандартам современной музыкальной индустрии.

"Во время большой экономической трансформации, когда мы наблюдаем беспрецедентные изменения в окружающем нас мире и в поведенческих стратегиях, важно внедрять концептуально новые, где-то неожиданные форматы. Опыт и компетенции, накопленные внутри Фонда Росконгресс как в работе с инновационной повесткой, так и в креативных индустриях привели нас к идее создания абсолютно нового проекта “Стартап-рэп”. Уверен, в его рамках мы увидим много интересных историй успешных и нешаблонно мыслящих людей – инноваторов, готовых внедрять свои бизнес-идеи", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Мы анализируем сотни стартапов каждый год, и этот опыт показывает, что самым важным звеном на ранней стадии инновационного бизнеса является… Нет, не продукт как таковой, а личность его создателя – основателя стартапа. То, какими качествами обладает основатель, энергия и посыл, который он несет рынку и потребителю, наконец, та команда, что он собирает и вдохновляет на достижение высоких целей, все это становится ярким индикатором будущего, которое ждет проект. Бытует мнение, что классический формат питч-сессии не всегда способствует раскрытию личности лидера стартапа. Поэтому мы предлагаем всем новую, свободную от лишних условностей платформу "Стартап-рэп", - сказала директор Business Priority Марианна Скраган.

При этом важно заметить, что "Стартап-рэп" – это не только творческая самореализация, но и шанс показать себя самой широкой и прогрессивной аудитории – молодежи. Той самой, что уже сегодня и завтра станет потребителем инновационного продукта.

Первая презентация проекта пройдет на полях "Российской креативной недели" в Парке Горького 11–13 сентября 2020. Подробная информация – на стартапрэп.рф.

"Российская креативная неделя" – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. В самом центре Москвы соберутся лидеры 14 отраслей, включенных в понятие "креативные индустрии" согласно международной классификации: искусства, музыки, моды, дизайна, архитектуры и урбанистики, кино, телевидения, новых медиа, издательского дела и журналистики, маркетинга, компьютерной графики, разработки игр, IT и профильного образования. За три дня ожидается более 700 мероприятий, 500 спикеров. В мероприятии примут участие резиденты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и других субъектов РФ.

Организаторами "Российской креативной недели" выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Возрастная категория 12+.