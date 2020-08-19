ТАСС, 19 августа. На ММК выпущена 650-миллионная тонна чугуна. Доменный цех ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" достиг этой отметки с момента пуска первой доменной печи в 1932 году, сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев отметил, что столь значимое достижение является общей заслугой нескольких поколений доменщиков Магнитки, которые создавали славу комбината в годы первых пятилеток, в суровую военную пору, не щадя сил, выплавляли металл и запускали крупнейшие в Европе доменные печи, работали на благо страны в мирное время, и сегодня своим трудом делают доменное производство ММК одним из крупнейших и эффективнейших в российской металлургической отрасли", - сказано в сообщении.

Первая доменная печь Магнитки вошла в строй 1 февраля 1932 года, с тех пор эта дата является днем рождения Магнитогорского металлургического комбината. Сегодня доменный цех ПАО "ММК" в составе восьми печей годовой производительностью 10 млн тонн чугуна – одно из крупнейших доменных производств в стране, от устойчивой работы которого зависит стабильность всех остальных переделов комбината. За последние годы большая часть доменных печей ММК была кардинально обновлена. В ходе реконструкции доменных печей комбинат уделяет большое внимание экологическим аспектам, установке современных аспирационных систем. С 2013 года проведены серьезные капитальные ремонты с реконструкцией литейных дворов на доменных печах №№ 6, 9, 10 и 1. Здесь были организованы системы закрытых желобов с аспирацией литейных дворов и шихтоподачи и установлено современное гидравлическое оборудование для выпуска чугуна. Благодаря этому значительно сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, улучшились условия труда горновых.

В июле 2020 года завершилась реконструкция доменной печи №2, где, помимо системы аспирации литейного двора, также, как и на доменной печи №1, были изменена конструктивная особенность системы охлаждения печи. Вместо плитовых вертикальных чугунных холодильников в районе заплечиков и фурменной зоны были установлены медные горизонтальные холодильники.

Прорывным для доменного производства ММК станет строительство комплекса новой доменной печи №11 с рабочим объемом 3800 кубических метров и производительностью 3,7 млн тонн чугуна в год. Эта печь, пуск которой намечен на 2025 год, будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями. На ней будет предусмотрена система аспирации литейных дворов и подбункерных помещений производительностью 2 млн кубометра/ч и остаточной запыленностью 10 мг/кубометр. Также будут установлены системы очистки доменного газа и придоменной грануляции шлака. Печь будет оснащена локальным оборотным циклом водоснабжения. Будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция, предусмотрена возможность применения технологии вдувания пылеугольного топлива. Запуск в эксплуатацию новой доменной печи позволит вывести из работы три действующих доменных печи и достигнуть сокращения выбросов в атмосферу на 6,6 тыс. тонн в год.