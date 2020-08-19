В Пермском крае при участии компании "Россети Урал" реализован проект "Энергия Пармы"

ТАСС, 19 августа. В Пермском крае при участии компании "Россети Урал" реализован комплексный проект "Энергия Пармы" по созданию распределенной генерации. Как сообщили в среду в департаменте по связям с общественностью энергокомпании, запущена в эксплуатацию газотурбинная электростанция, которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного газа.

"Проект осуществлен компанией "ЛУКОЙЛ" при участии энергетиков "Россети Урал" и отечественных производителей турбин, включая энергомашиностроительные предприятия города Перми", - сказано в сообщении.

В департаменте отметили, что ГТЭС "Чашкино" мощностью 16 МВт работает на попутном нефтяном газе северных нефтяных месторождений - Жилинского, Ростовицкого и Бельского. "Это электростанция с высоким уровнем автоматизации, единственная подобная в регионе. Выработанную на ГТЭС энергию нефтяники направляют на собственные производственные объекты, а излишек – во внешнюю сеть, промышленным и социально-значимым потребителям в Березниковско-Соликамском энергоузле", - сообщили в компании.

В мероприятии в связи с пуском электростанции приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, вице-президент по энергетике ПАО "ЛУКОЙЛ" Денис Долгов, представитель президента "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков, гендиректор компании "Россети Урал" Сергей Дрегваль, директор филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Эдуард Илларионов.

"Проект "Энергия Пармы" демонстрирует опыт успешной кооперации промышленных предприятий края. Газотурбинные установки для станции разработали в "ОДК-Авиадвигатель", а электричество во внешнюю сеть нефтяники направляют через объекты "Пермэнерго" - филиала компании "Россети Урал". Кроме того, в проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту", - приводят в департаменте слова Дмитрия Махонина.

"В рамках реализации проекта энергетики "Россети Урал" - "Пермэнерго" по договору на технологическое присоединение с ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" построили переключательный пункт 110 кВ "Союз", отвечающий современным требованиям стандарта цифровой подстанции ПАО "Россети". Общая стоимость строительства переключательного пункта "Союз" вместе с заходами ВЛ 110 кВ составила порядка 200 млн рублей", - сказано в сообщении.

"Целевое использование попутного нефтяного газа и его компонентов, приносит целый ряд положительных эффектов и обладает высоким инновационным потенциалом. Специалисты "Россети Урал" в полном объеме выполнили обязательства по подключению нового объекта генерации, работающего на этом виде топлива. При реализации схемы выдачи мощности применены передовые технологии, включая цифровые решения. Переключательный пункт "Союз" оснащен только отечественным оборудованием. Его характеристики позволяют обеспечить самый высокий уровень надёжностии эффективности передачи", - цитируют в департаменте слова "Россети Урал" Сергея Дрегваля.

"ЛУКОЙЛ решает в регионе одну из важнейших задач – обеспечение энергобезопасности. Часть энергии с новой ГТЭС мы направляем местным предприятиям и населению, закрывая до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла", - заявил вице-президент по энергетике ПАО "ЛУКОЙЛ" Денис Долгов.

В департаменте отметили, что это уже не первый проект по созданию распределенной генерации, реализуемый нефтяниками и энергетиками Прикамья. Ранее подобный проект был реализован в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Для выдачи, вырабатываемой ГТЭС "Ильичевская" электроэнергии в сеть была построена подстанция 35/6 кВ "Юрман". Часть вырабатываемой на ГТЭС "Ильичевская" энергии используется для разработки самого месторождения. Часть – через подстанцию 35 кВ "Юрман" отправляется во внешнюю сеть "Россети Урал".

"Данный проект был успешно презентован на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи", - сообщили в департаменте.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.