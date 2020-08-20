Объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба оснастят системой видеонаблюдения

Иркутск, 20 августа. На объектах строительства и реконструкции БАМа и Транссиба появится видеонаблюдение. Работы будут вестись под контролем общественности. Важность этого условия подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев во время обсуждения меморандума о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО "РЖД".



Напомним, что заключение соглашения между сторонами является необходимым для проведения работ по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



"Подписание меморандума станет новым этапом сотрудничества. В документе мы в обязательном порядке закрепим формы и методы общественного контроля и научное сопровождение всех этапов работ. Руководство РЖД понимает, насколько это важно. Здесь наши взгляды совпадают. Наша задача – найти баланс между требованиями природоохранного законодательства, экономическими и экологическими интересами. На встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы договорились представить наши предложения по вопросам защиты окружающей среды, лесосбережения и лесовосстановления при проведении работ в прибайкальских лесах", - подчеркнул Кобзев.



Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов доложил о мероприятиях по охране окружающей среды, обеспечение которых берет на себя РЖД.



Планом предусмотрены очистка береговой полосы озера в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, создание канализационно-очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях, оснащение объектов строительства и реконструкции БАМа и Транссиба системами видеонаблюдения. Также будет создана система экологического мониторинга и контроля на всех объектах, где будут производиться работы. Кроме того, РЖД берет на себя обязательства по благоустройству природных памятников Слюдянское озеро и мыс Шаманский в Слюдянском районе.

Отдельный пункт – сохранение животного и растительного мира. В том числе, увеличение популяции редких растений, лесовосстановление, участие в обустройстве заказников.



"Нормы проектирования объектов строительства требуют ориентировочно от 0,1 до 1,1 га дополнительного отвода земли, и не всегда эти участки содержат лесные массивы и требуют "сплошных" рубок. Окончательная площадь отводимой земли будет уточнена после разработки всех технических решений и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы",- отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.



Глава Приангарья подчеркнул, что на всех этапах проведения работ будет обеспечена максимальная открытость. Для этих целей будет организована работа горячей линии, по которой жители региона смогут получить исчерпывающую информацию о реализации программы.



Подписание меморандума запланировано на 27 августа с участием четырех сторон: Правительства Иркутской области, ОАО "РЖД", Общественной палаты РФ и Сибирского отделения Российской Академии наук.

Справка

В настоящее время общее количество объектов ВСЖД на БАМе и Транссибе, на которых осуществляются строительно-монтажные работы, - 18. Все они входят в центральную экологическую зону (ЦЭЗ): в Иркутской области – 8; в Республике Бурятия – 10. Сюда входят все объекты реконструкции и строительства, в том числе те, которые находятся в населенных пунктах, в границах станций и вырубки леса не предполагают.



Ориентировочная площадь объектов, на которых предполагаются вырубки: Иркутская область – до 10 га; Республика Бурятия – до 6 га.