Фонд Росконгресс и Вологодская область обсудили инвестиционное сотрудничество

Москва, 21 августа. Фонд Росконгресс провел совещание в режиме ВКС с участием начальника управления инвестиционной и внешнеэкономической деятельности департамента экономического развития Вологодской области Алексея Озерова, сотрудников Инвестиционного агентства АНО "Мой бизнес" по вопросам инвестиционного и информационного сотрудничества с Вологодской областью.

Расширение деловой активности, повышение инвестиционной привлекательности региона, укреплению межрегиональных экономических и культурных связей, представление туристической привлекательности регионов России – стратегические задачи Фонд Росконгресс как социально-ориентированного института развития. В ходе встречи были презентованы два специальных проекта, нацеленных на привлечение инвестиций и развитие деловой активности. Инвестиционный портал регионов России — уникальное информационное пространство и коммуникационная среда, объединяющая интересы регионов, инициаторов проектов и инвесторов, и платформу B2B-маркетплейса RCBusiness. Она создана для поддержки потребностей малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики и представления возможностей бизнеса широкому кругу российских и международных контактов.

Вологодская область - постоянный и активных участник конгрессно-выставочных мероприятий Фонда Росконгресс: Российского инвестиционного форума, Петербургского международного экономического форума, выездных сессий.

"Вологодской областью реализуется комплекс мер по привлечению инвесторов: создано единое окно, предоставляются налоговые льготы, на льготных условиях выделяются земельные участки. По итогам 2019 года привлечено более 197 млрд рублей инвестиций, в 2020 году, в связи с ограничительными мероприятиями планируется снижение до 138 млрд. рублей. Традиционно на мероприятиях, организуемых Фондом Росконгресс, заключаются соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов, так в 2019 году это были проекты по повышению экологичности крупнейших предприятий области - ПАО "Северсталь" и АО "Апатит". Уверен, что дальнейшее сотрудничество с Фондом Росконгресс будет способствовать инвестиционному и социально-экономическому развитию области", - отметил Озеров.

В рамках онлайн-совещания был представлен новый проект Фонда для продвижения туристского потенциала Вологодской области - проект "Куда поехать?", который запущен в партнерстве с Ростуризмом и АНО "Национальные приоритеты". Этот проект нацелен на представление туристического потенциала регионов нашей страны, информировании общественности о наиболее интересных местах и призван мотивировать аудиторию проекта к путешествию в регионы России.

По итогам встречи стороны договорились о проведении ряда узкопрофильных встреч, нацеленных на интенсивное взаимодействие по реализации текущих проектов и инициатив.

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