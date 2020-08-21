В ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная "Российской креативной неделе"

Москва, 21 августа. В ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная проведению в Москве первой "Российской креативной неделе". Мероприятие пройдет 25 авнуста, начало в 12:00. О программе и целях фестиваля, кураторах и ключевых участниках "Российской креативной недели" расскажут начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Инносоциум, креативный директор "Российской креативной недели" Елена Маринина, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, куратор направления "Музыка" на "Российской креативной неделе", дирижер Теодор Курентзис, куратор направления "Образование в креативных индустриях" на "Российской креативной неделе", генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, куратор направления "Дизайн" на "Российской креативной неделе", директор Belgrade Design Week Йован Йеловац и главный куратор Design Miami Арик Чен.

"Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week) пройдет 11-13 сентября в Парке Горького в Москве и соберет лидеров 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Обсуждение пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Возрастная категория 12+.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.

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