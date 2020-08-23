ПАО "МЗИК" представило на форуме "Армия-2020" новую военную и гражданскую технику

ТАСС, 23 августа. Машиностроительный завода им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК"), входящий в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" представляет на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ряд новых изделий военной и гражданской техники. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью уральского предприятия.

"Впервые на открытой выставочной площадке демонстрируется экспортный вариант новейшей зенитной ракетной системы "Антей-4000". Благодаря проведенной с участием ОКБ предприятия модернизации ее предшественницы ЗРС "Антей-2500" новая ЗРС получила уникальные для сверхдальних систем ПВО технические характеристики, что, по мнению специалистов, обеспечивает ей лидерство среди ближайших конкурентов", - сказано в сообщении.

Еще одна премьера форума - разработанная калининскими конструкторами пусковая установка 51П6Е2, которая войдет в состав перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны.

В отделе добавили, что гости "Армии-2020" смогут увидеть технику ПАО "МЗИК" в действии. В частности, впервые в рамках динамического показа эшелонированной обороны объектов с применением средств ПВО и комплексного противодействия БпЛА будут продемонстрированы маневренные возможности ЗРК "Бук-М3".

Также завод имени М.И. Калинина на отдельной экспозиции покажет свои разработки в области гражданской продукции. Кроме линейки погрузчиков, которые уже прочно заняли свою нишу на российском рынке, ПАО "МЗИК" представит новый ричтрак РТ-1700.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на коллегии военного ведомства, на форум прибудут представители 92 стран, 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны. Около 1,5 тыс. организаций и предприятий промышленности представят более 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах примут участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

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