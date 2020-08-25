"Почта России" выпустила памятные конверты к 100-летию знаменитого уральского режиссера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. "Почта России" совместно со Свердловской организацией Союза кинематографистов РФ выпустила памятные конверты к 100-летию известного уральского кинорежиссера Ярополка Лапшина. Конверты, 190 тыс. штук, уже поступили в почтовые отделения региона, сообщила во вторник руководитель направления по внешним коммуникациям уральского отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании Анна Первушина.

"В отделения почтовой связи Свердловской области поступило 190 тыс. конвертов в честь 100-летия со дня рождения уральского кинорежиссера Ярополка Лапшина. <...> Выпуск почтовых конвертов в честь Лапшина инициирован Почтой России и Свердловской организацией Союза кинематографистов РФ. На конвертах изображена мемориальная доска-горельеф с портретом режиссера, выполненная Борисом Рыжковым. Конверт содержит знак почтовой оплаты - литеру А - для отправки в нем письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительных марок не потребуется", - говорится в сообщении.

В день рождения Лапшина - 28 сентября - на Главпочтамте Екатеринбурга можно будет поставить оттиск специального почтового штемпеля одного дня.

"Фильмы Ярополка Леонидовича Лапшина "Угрюм-река", "Приваловские миллионы", "Демидовы" и многие другие стали классикой отечественного кинематографа и до сих пор продолжают волновать сердца зрителей. Трудно переоценить вклад Ярополка Лапшина и в развитие кино на Урале. Всего за свою творческую деятельность Ярополк Леонидович снял более 20 фильмов, многие из которых популяризировали историю и природу Урала", - цитирует Первушина председателя Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимира Макеранца.

Ярополк Лапшин снял такие фильмы как "Угрюм-река", "Демидовы", "Приваловские миллионы" (все 18+). В разное время ему были присвоены звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1970 год), Лауреата Государственной премии им. братьев Васильевых (1975 год), Народного артиста РСФСР (1980 год), Почетного гражданина Свердловской области (2000 год), он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000 год).