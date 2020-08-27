Объявлены итоги III ежегодного рейтинга лучших директоров по закупкам

Москва, 27 августа. Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) и Ассоциация содействия развитию закупочных практик "Ассоциация директоров по закупкам" представили результаты третьего ежегодного рейтинга лучших в России директоров по корпоративным закупкам.

Исследование отражает консолидированную оценку профессиональной репутации ведущих руководителей по закупкам и базируется исключительно на открытом голосовании и экспертизе профессионалов закупочной отрасли.

"Рейтинг руководителей по закупкам составляется RAEX уже третий год подряд, и можно с уверенностью говорить о его востребованности и авторитетности. Рейтинг полностью прозрачен – его особенность заключается в том, что номинанты сами оценивают друг друга, что исключает возможность какого-либо влияния на результаты рейтинга извне. Необходимо отметить, что ведущие руководители закупок уже который год принимают самое активное участие в подготовке рейтинга, что, в свою очередь, свидетельствует о сплочённости профессионального сообщества и его заинтересованности в дальнейшем развитии закупочной отрасли России", – рассказал генеральный директор RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Гришанков.

Формирование рейтинга проводилось в два этапа. На первом этапе в ходе проведенного RAEX открытого анкетирования, в котором могли принять участие все руководители по закупкам крупных российских компаний, был сформирован список номинантов (участников) рейтинга. На втором этапе выдвинутые номинанты сами оценивали друг друга. По итогам голосования, в котором приняли участие почти 100 профессионалов, был сформирован список номинантов рейтинга, в который вошли более 40 руководителей по закупкам крупнейших российских компаний. Лидеры рейтинга в общей и индивидуальных номинациях были определены по итогам голосования номинированных директоров.

"В столь непростое время, осложненное пандемией коронавирусной инфекции, тяжело переоценить значимость специалистов по закупкам. В период, когда не только бизнес, но и личная жизнь сильно ушли в онлайн, особенно ценно умение оперативно реагировать на все изменения и адаптироваться под кризисные реалии. Победители и участники рейтинга этого года представляют собой яркий пример успешных корпоративных управленцев и снабженцев, которые сумели не просто сохранить бесперебойность цепей поставок, но и позволили увеличить эффективность своих компаний в целом", – прокомментировал председатель правления Ассоциации директоров по закупкам Андрей Черногоров.

Все участники рейтинга отмечены почетными дипломами RAEX и Ассоциации директоров по закупкам, как наиболее авторитетные руководители по закупкам по оценке профессионального сообщества.

Топ-5 рейтинга в общей номинации "Лучший директор по закупкам" (в алфавитном порядке)

Зафесов Юрий Казбекович, директор департамента сводного планирования и организации закупок ПАО "Россети"

Зимонас Роман Стасович, директор по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством ГК "Росатом"

Зырянов Андрей Федорович, старший директор по GR ООО "МАКДОНАЛДС"

Князев Евгений Николаевич, директор по закупочной деятельности АО "Росгеология"

Хорунжая Светлана Николаевна, советник генерального директора ООО "Интер РАО - Центр управления закупками"

Лидеры рейтинга в индивидуальных номинациях

Номинация "Лучший директор по закупкам в области антикризисного управления" — Анисимова Оксана Александровна, директор по закупкам АО "Азот-Взрыв (AV Group)

Номинация "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов" — Поворозник Ирина Витальевна, директор программы повышения эффективности бизнес процессов S/4HANA АО "Северсталь Менеджмент"

Номинация "Лучший директор по закупкам в области внедрения инноваций в систему управления закупочной деятельностью" — Карасева Татьяна Викторовна, директор по закупкам ПАО "Ростелеком"

Номинация "Лучший директор по закупкам компании-субъекта 223-ФЗ" — Зафесов Юрий Казбекович, директор департамента сводного планирования и организации закупок ПАО "Россети"

Номинация "Лучший директор по закупкам частной компании" — Ступин Родион Сергеевич, директор департамента управления системой снабжения АО "Группа компаний "Медси"

Номинация "Лучший директор по закупкам в области автоматизации закупочных процессов" — Волейник Наталия Владимировна, начальник управления по организации и контролю работы с поставщиками КБ "Ренессанс Кредит"

Номинация "Лучший директор по закупкам в области экономической эффективности" — Торопов Денис Владимирович, директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро"

Номинация "Лучший директор по закупкам в области электронной коммерции" — Хебнев Анатолий Владимирович, вице-президент по снабжению ПАО "НЛМК"

Номинация "Лучший директор по закупкам в области управления взаимоотношениями с поставщиками" — Хазова Наталья Юрьевна, директор департамента закупок и логистики российского подразделения Symrise AG

Номинация "Лучший директор по закупкам в области импортозамещения" — Кобаладзе Тамара Давидовна, начальник управления закупок АО "Военторг"

Номинация "Лучший директор по закупкам сервисных компаний" — Бессмертная Юлия Анатольевна, начальник управления закупочных процедур АО "Мослифт"

Независимый рейтинг директоров по закупкам (полный список в алфавитном порядке)

Андреевичева Наталья Владимировна (АО "Мосводоканал") – начальник управления по закупкам

(АО "Мосводоканал") – начальник управления по закупкам Анисимова Оксана Александровна (AV Group) – директор по закупкам группы компаний

(AV Group) – директор по закупкам группы компаний Барановская Марина Михайловна (АО "Объединенная зерновая компания") – начальник отдела по организации тендерных процедур

(АО "Объединенная зерновая компания") – начальник отдела по организации тендерных процедур Берстенев Михаил Владимирович (ПАО "Мегафон") – директор по закупкам и логистике

(ПАО "Мегафон") – директор по закупкам и логистике Бессмертная Юлия Анатольевна (ОАО "Мослифт") – начальник управления закупочных процедур

(ОАО "Мослифт") – начальник управления закупочных процедур Блинов Артем Георгиевич (Группа "Самолет") – директор по закупкам и тендерам

(Группа "Самолет") – директор по закупкам и тендерам Бугрова Екатерина Александровна (ПАО "МОЭСК") – директор департамента организации конкурсных процедур

(ПАО "МОЭСК") – директор департамента организации конкурсных процедур Варакин Алексей Викторович (АО "Оборонэнерго") – начальник департамента закупок

(АО "Оборонэнерго") – начальник департамента закупок Волейник Наталия Владимировна (КБ "Ренессанс Кредит") – начальник управления по организации и контролю работы с поставщиками

(КБ "Ренессанс Кредит") – начальник управления по организации и контролю работы с поставщиками Головин Григорий Сергеевич (ООО "Эльдорадо") – руководитель отдела ОЦЗиЗМ

(ООО "Эльдорадо") – руководитель отдела ОЦЗиЗМ Гололобова Татьяна Михайловна (ГК "Ростех") – директор по закупочной деятельности

(ГК "Ростех") – директор по закупочной деятельности Горячкин Алексей Викторович (ПАО "МТС") – вице-президент по закупкам и административным вопросам

(ПАО "МТС") – вице-президент по закупкам и административным вопросам Ермакова Анна Валентиновна (Банк "ФК Открытие") – начальник управления закупочной деятельности

(Банк "ФК Открытие") – начальник управления закупочной деятельности Зафесов Юрий Казбекович (ПАО "Россети") – директор департамента сводного планирования и организации закупок

(ПАО "Россети") – директор департамента сводного планирования и организации закупок Зимонас Роман Стасович (Росатом) – директор по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством

(Росатом) – директор по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством Зырянов Андрей Федорович (ООО "Макдоналдс") – старший директор по GR

(ООО "Макдоналдс") – старший директор по GR Карасева Татьяна Викторовна (ПАО "Ростелеком") – директор по закупкам

(ПАО "Ростелеком") – директор по закупкам Кизенков Максим Юрьевич ("Базэл Аэро" (АО "Международный аэропорт "Краснодар"– АО "Международный аэропорт Сочи" – ОАО "Аэропорт Анапа") – и.о. директора по закупкам

("Базэл Аэро" (АО "Международный аэропорт "Краснодар"– АО "Международный аэропорт Сочи" – ОАО "Аэропорт Анапа") – и.о. директора по закупкам Князев Евгений Николаевич (АО "Росгеология") – директор по закупочной деятельности

(АО "Росгеология") – директор по закупочной деятельности Кобаладзе Тамара Давидовна (АО "Военторг") – начальник управления закупок

(АО "Военторг") – начальник управления закупок Кремнёв Никита Бениаминович (ООО "ПК "НЭВЗ") – коммерческий директор по МТО

(ООО "ПК "НЭВЗ") – коммерческий директор по МТО Лаврук Ирина Александровна (ОАО "РТИ") – руководитель центра организации и управления закупками

(ОАО "РТИ") – руководитель центра организации и управления закупками Лысова Яна Валерьевна (АО "Россельхозбанк") – директор департамента закупочной деятельности

(АО "Россельхозбанк") – директор департамента закупочной деятельности Мандрыка Владислав Владимирович ("Додо пицца") – директор по закупкам

("Додо пицца") – директор по закупкам Меркушов Александр Александрович ("ТВ Центр") – начальник службы сопровождения закупок

("ТВ Центр") – начальник службы сопровождения закупок Павлюченков Денис Викторович (ООО "ЕвразХолдинг") – директор по снабжению Распадской угольной компании – дивизион "Уголь ЕВРАЗ"

(ООО "ЕвразХолдинг") – директор по снабжению Распадской угольной компании – дивизион "Уголь ЕВРАЗ" Петров Алексей Владимирович (ПАО "ВымпелКом") – директор по закупкам

(ПАО "ВымпелКом") – директор по закупкам Пискунов Анатолий Николаевич (АО "БЭСК") – член правления, директор по закупкам и логистике

(АО "БЭСК") – член правления, директор по закупкам и логистике Плаксина Ксения Константиновна (ООО "ХКФ Банк") – директор департамента обеспечения закупок

(ООО "ХКФ Банк") – директор департамента обеспечения закупок Поворозник Ирина Витальевна (АО "Северсталь Менеджмент") – директор программы повышения эффективности бизнес-процессов S/4HANA

(АО "Северсталь Менеджмент") – директор программы повышения эффективности бизнес-процессов S/4HANA Радченко Александр Григорьевич (ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы") – директор по закупкам

(ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы") – директор по закупкам Розанова Вера Альбертовна (ООО "Группа компаний "Русагро") – директор департамента закупок

(ООО "Группа компаний "Русагро") – директор департамента закупок Сидорин Александр Александрович (АО "ОМК") – директор дирекции по закупкам

(АО "ОМК") – директор дирекции по закупкам Соколов Александр Сергеевич (ГК "Автодор") – заместитель председателя правления

(ГК "Автодор") – заместитель председателя правления Сотникова Юлия Владимировна (ЗАО "Ферреро Русия" (FERRERO SPA) – руководитель департамента закупок

(ЗАО "Ферреро Русия" (FERRERO SPA) – руководитель департамента закупок Ступин Родион Сергеевич (АО "Группа компаний "Медси") – директор департамента управления системой снабжения

(АО "Группа компаний "Медси") – директор департамента управления системой снабжения Торопов Денис Владимирович (ПАО "РусГидро") – директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования

(ПАО "РусГидро") – директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования Филимонова Наталья Андреевна (АО "Росэлектроника") – руководитель управления по организации и планированию закупок

(АО "Росэлектроника") – руководитель управления по организации и планированию закупок Фролов Юрий Викторович (ООО "Руссдрагмет") – директор по материально-техническому обеспечению

(ООО "Руссдрагмет") – директор по материально-техническому обеспечению Хазова Наталья Юрьевна (SYMRISE) – директор департамента закупок и логистики

(SYMRISE) – директор департамента закупок и логистики Хебнев Анатолий Владимирович (ПАО "НЛМК") – вице-президент по снабжению Хорунжая Светлана Николаевна (ООО "Интер РАО - Центр управления закупками") – советник генерального директора

(ПАО "НЛМК") – вице-президент по снабжению (ООО "Интер РАО - Центр управления закупками") – советник генерального директора Шоржин Валерий Викторович (ПАО "ВымпелКом") – исполнительный вице-президент по технологическому развитию сети

(ПАО "ВымпелКом") – исполнительный вице-президент по технологическому развитию сети Шумейко Сергей Владимирович (Агрохолдинг "Степь") – директор департамента закупок

Почетными дипломами за вклад в развитие отрасли корпоративных закупок отмечены:

Коданев Виктор Васильевич

Сафонов Артем Васильевич

Терехов Роман Вячеславович

С положением о рейтинге и методикой рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Ассоциация директоров по закупкам — крупнейшее и наиболее авторитетное в России официальное объединение профессионалов в сфере корпоративных закупок, миссия которого — формирование и развитие высоких профессиональных стандартов осуществления закупочной деятельности. Основные цели ассоциации — продвижение лучших практик управления закупками, выработка экспертной позиции по нормативно-правовому регулированию рынка корпоративного заказа и доведение ее до регулирующих государственных органов.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Создано в 2015 году в связи с вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА. До этого времени коллектив "РАЭКС-Аналитики" работал в составе первого российского рейтингового агентства "Эксперт РА", основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.