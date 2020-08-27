МТС вернет деньги за неиспользованный трафик

Москва, 27 августа. МТС сообщила о запуске обновленного тарифного плана "Тарифище", абоненты которого первыми на рынке получили возможность обменивать оставшиеся в конце месяца гигабайты на кэшбэк.

Кэшбэк доступен абонентам, перешедшим или подключившим актуальную версию "Тарифища" с 13 августа. Компания отмечает, что благодаря кэшбэку, реализованному с использованием собственного сервиса МТС Cashback, новая версия "Тарифища" позволит абонентам сэкономить в среднем до 25-30% абонентской платы. Точный размер кэшбэка зависит от объема неизрасходованных гигабайтов и может составлять до половины стоимости пакета. После обмена гигабайтов, пользователь может выбирать на что потратить кэшбэк – на оплату услуг связи себе или близким, собственных развлекательных сервисов или на покупку товаров в салонах МТС.

"Использование популярного сервиса МТС Cashback в новой версии "Тарифища" позволяет нашим абонентам экономить и делает тариф еще более привлекательным. На обновленном "Тарифище" можно менять неиспользованный трафик на кэшбэк, которым можно оплачивать связь для себя и близких, покупать подписки на МТС ТВ, МТС Music и другие продукты, а также технику и аксессуары в салонах МТС", — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.

Подробные условия по тарифу можно узнать на сайте.