Опыт Ульяновской области в сфере оказания электронных услуг оценили главы парламентов ПФО

УЛЬЯНОВСК, 28 августа./ТАСС/. Опыт Ульяновской области в сфере оказания электронных услуг жителям региона был высоко оценен главами парламентов Приволжского федерального округа, сообщает в четверг пресс-служба заксобрания Ульяновской области.

Парламентарии ознакомились с работой многофункциональных центров региона, которые позволяют гражданам получать в электронном виде более 250 государственных и муниципальных услуг.

"На базе ульяновского многофункционального центра, как мы видели, созданы необходимые условия не только для оказания населению электронных услуг, но и для обучения граждан, чтобы они грамотно ими пользовались. Немаловажно, что здесь предоставляется и бесплатная юридическая помощь, при этом большой спектр услуг доступен для работающих пенсионеров, что есть пока не во всех регионах", - цитирует пресс-служба слова председателя заксобрания Пензенской области Валерия Лидина.

В свою очередь, глава парламента Кировской области Владимир Бакин обратил внимание на системность работы, проводимой в Ульяновске в сфере цифровизации услуг для населения.

"В нашем регионе электронные услуги и бесплатная юрпомощь также предоставляются, однако мне кажется, что здесь, в Ульяновской области, этому направлению придается очень большое значение", - уточнил Бакин, слова которого приводит пресс-служба.