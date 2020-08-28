Парламентарии ПФО высоко оценили методы оказания бесплатной юрпомощи в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 августа./ТАСС/. Парламентарии Приволжского федерального округа высоко оценили систему оказания бесплатной юридической помощи в Ульяновской области как меру социальной поддержки граждан, сообщает в пятницу пресс-служба законодательного собрания Ульяновской области.

"Сегодня ульяновскую систему безвозмездной юридической помощи Минюст России постоянно отмечает с положительной стороны. Регион стал пилотной площадкой проекта "Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан", который реализуется совместно с Советом Европы", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время бесплатную юридическую помощь в Ульяновской области могут получить 23 категории граждан, в том числе и работающие пенсионеры. Помощь оказывают в 29 офисах Госюрбюро, в том числе получить консультации можно в приемной законодательного собрания.

"Совершенно очевидно, что построение системы юридической помощи неразрывно связано с правовым просвещением. К ликвидации правовой безграмотности привлечены Адвокатская и Нотариальная палата, региональное отделение Ассоциации юристов России, институт уполномоченных", - добавил спикер заксобрания Ульяновской области Валерий Малышев, слова которого приводит пресс-служба.