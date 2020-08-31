Металлоинвест представил Единый отчет за 2019 год

Москва, 31 августа. Компания "Металлоинвест" провела презентацию Единого отчета за 2019 год – "Создавая будущее вместе". Впервые годовой отчет и отчет об устойчивом развитии подготовлены компанией в формате единого документа.

В мероприятии приняли участие руководители УК "Металлоинвест" и предприятий компании, представители партнеров, клиентов и поставщиков, органов власти, финансового сообщества, вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных индустрий.

"Мы убеждены, что будущее развитие металлургии неразрывно связано с активным использованием металлизированного сырья, – заявил генеральный директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев. – Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность всей цепочки производства. Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по производству ГБЖ в Курской области, поставщиком сырья для которого станет Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Этот проект укрепит лидерство российской металлургии на мировом рынке товарного ГБЖ".

Ключевым приоритетом Металлоинвеста остается охрана труда и промышленная безопасность. Компания целенаправленно инвестирует в эту сферу, внедряет лучшие на сегодняшний день практики.

В 2019 году компания утвердила Экологическую программу до 2025 года. Программа предусматривает инвестиции в размере более 21 млрд рублей в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных площадках Металлоинвеста.

Металлоинвест стремится идти навстречу новым запросам финансового рынка. В 2018 году Компания одна из первых в России получила рейтинг корпоративной социальной ответственности EcoVadis и первой из частных компаний в России открыла кредитную линию, привязанную к нему.

В 2019 году Металлоинвест присоединился к сети Глобального договора ООН, принял Политику устойчивого развития и Политику по правам человека.

Компания – один из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. В 2019 году предприятия Металлоинвеста перечислили в консолидированные бюджеты Белгородской, Курской и Оренбургской областей более 36,3 млрд рублей налогов.

Кроме того, инвестиции компании в устойчивое развитие регионов присутствия составили 5,9 млрд рублей.

Полная версия единого отчета компании "Металлоинвест" за 2019 год: