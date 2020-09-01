В Архызе завершился чемпионат России по маунтинбайку

Москва, 31 августа. Чемпионат России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри среди мужчин завершился 30 августа в Архызе.

Победу в гонке на дистанции 27,9 км одержал Тимофей Иванов – его время 1:31:44.7. Чемпион страны в дисциплине "гонка с выбыванием" Иван Филатов завоевал серебро, показав результат 1:32:14.8. Бронзовым призером стал Сергей Николаев, преодолевший дистанцию за 1:35:12.7.

По итогам соревнований был сформирован состав сборной России на осенние международные старты текущего сезона: этапы Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия, 29 сентября — 4 октября), чемпионат мира в Леоганге (Австрия, 5−11 октября) и чемпионат Европы в Монте Тамаро (Швейцария, 15−18 октября). В "элите" выступят Антон Синцов, Иван Филатов, Тимофей Иванов и Вера Медведева; в категории U23 — Николай Иванов, Кристина Ильина, Виктория Кирсанова и Александра Ушакова.

Спортсмены соревновались на обновленной велотрассе "Архыза" длиной 4 600 метров с набором высоты 250 метров на круге. По отзывам спортсменов, трасса была подготовлена качественно, отвечает всем стандартам международных гонок.

Новый чемпион России Тимофей Иванов назвал трассу одной из самых сложных в своей карьере. Спортсмен готовился к старту на "Архызе" 20 дней, акклиматизируясь и привыкая к среднегорью.

"Высоты Архыза идеальны для профессиональной подготовки спортсменов и оздоровления, именно поэтому будем развивать спортивное направление и дальше. В ближайших планах — восстановление трасс для даунхилла и строительство любительских велодорожек. На курорте поступательно создаются условия для отдыха и восстановления для гостей со всей страны", – подчеркнул генеральный директор "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Возрастная категория 12+.

