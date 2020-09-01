Центральная заводская лаборатория УЭХК расширила область аккредитованной деятельности

ТАСС, 1 сентября. Центральная заводская лаборатория АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) получила возможность проведения дополнительных исследований в связи с расширением области аккредитации. Об этом сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью УЭХК.

"В результате проведенных Росаккредитацией проверок, деятельность ЦЗЛ признана соответствующей всем требованиям критериев аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". В связи с этим вынесено решение о расширении области аккредитованной деятельности, в которой добавились виды измерений, предназначенные для оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую среду. В числе контролируемых объектов: вода сточная, природная, подземная из наблюдательных скважин, выбросы в атмосферу", - сказано в сообщении.

В рамках подготовки к аккредитации ЦЗЛ закуплено и введено в эксплуатацию новое аналитическое оборудование. Среди новинок: два альфа-радиометра "Мультирад", предназначенные для измерения удельной активности контролируемых объектов.

В отделе отметили, что благодаря обновленному парку оборудования и компетентному персоналу Центральная заводская лаборатория вышла на новый организационный и технический уровень.

"Подтверждение соответствия – длительный, сложный, многоступенчатый процесс, включающий многочисленные экспертные проверки всех аспектов деятельности лаборатории и требующий слаженной работы всего коллектива. На всех этапах аудита мы продемонстрировали отличные показатели, результатом, которого стало положительное решение о расширении области нашей деятельности", - приводят на предприятии слова начальника ЦЗЛ Станислава Иванова.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.