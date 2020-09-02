В России создадут научный центр по исследованиям человеческого потенциала

Москва, 2 сентября. Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МГИМО и Институт этнологии и антропологии РАН выиграли конкурс по созданию научных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". Впервые такой центр будет создан по направлению гуманитарных и социальных наук.

28 августа Совет по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня (НЦМУ) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой подвел итоги очередного этапа конкурса отбора. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькорва, было подано 60 заявок, из которых совет рассмотрел 11 и утвердил 10 проектов по шести направлениям.

В направлении "Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы" победил проект НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" консорциума Высшей школы экономики, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН.

Отбор был объявлен 20 марта 2020 года, первоначально проекты рассматривались на соответствие процедурным критериям, затем они детально анализировались экспертными советами.

"Мы начали планировать участие в конкурсе примерно два года назад — как только инициатива по поддержке научных центров мирового уровня была озвучена в рамках нацпроекта "Наука". Уже тогда определились и с фокусом проекта — исследования человеческого потенциала", – сообщил первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

"Фокус человеческого потенциала и возможных сценариев его развития является, пожалуй, оптимальным для этого университетского консорциума. Различные проекции этой масштабной темы позволяют каждому из участников предъявить свои академические компетенции, с одной стороны, и стать важным элементом выстраивания общенациональной стратегии развития – с другой. Человеческий потенциал, несомненно, ключевой сюжет 21 века – как в научном, так и в политэкономическом контексте. И грантовая поддержка этого направления мысли – отличный шанс не только для демонстрации имеющихся достижений, но и для качественной пересборки собственных научных программ", – сообщил директор ИОН РАНХиГС Сергей Зуев.

"Синергия методологических подходов и компетенций четырех ведущих научных школ обеспечит высокий уровень экспертизы и достижение научных результатов мирового уровня, имеющих высокое прикладное значение для России. Учреждение НЦМУ будет работать на научную репутацию МГИМО в международных академических кругах, способствовать интернационализации вуза и формированию сети международных научных контактов и партнерских связей", – прокомментировал проректор по научной работе и международному сотрудничеству МГИМО Андрей Байков.

Победа консорциума важна по ряду причин, отмечают представители вузов. Прежде всего, это первый проект по социально-гуманитарным наукам, получивший господдержку, ранее приоритетными считались точные и естественные дисциплины.

НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" предполагает достичь успеха по семи ключевым научным направлениям:

- Новые теоретические концепции и модели формирования человеческого потенциала, позволяющие учитывать эффекты глобальных вызовов и проводить исторические и межстрановые сопоставления;

- Построение теоретических оснований и политических инструментов преодоления новых типов и источников социального неравенства;

- Формирование научной школы количественных измерений и доказательной политики развития человеческого потенциала;

- Создание для коллективного пользования цифровой платформы и инструментов анализа и прогнозирования долгосрочных трендов, вызовов и вклада человеческого потенциала в устойчивое развитие;

- Разработка нейрокогнитивной модели про- и антисоциального поведения в норме и при патологии;

- Создание нового нейрокогнитивного инструментария для измерения результативности образовательных программ;

- Построение уникальной цифровой платформы для научной работы с античными текстами, обеспечивающей составление генетической классификации и развитие аннотированной базисной лексики языков мира.

В рамках проекта НЦМУ намечено создать 14 крупных объектов научной инфраструктуры, в том числе баз данных, систему их интеллектуального анализа, оцифровать 6 уникальных музейных и архивных коллекций.

Кроме того, в ходе создания и развития НЦМУ планируется создать 39 новых образовательных программ по различным социально-гуманитарным специальностям. Новый научный центр привлекателен не только для столичных ученых, это общенациональный проект, в его работе смогут принять участие исследователи из 55 городов и 47 регионов России.

Дополнительные средства, которые предполагается выделить НЦМУ, позволят российским ученым не только участвовать в международных проектах, но и продвигать собственные разработки и подходы, стандарты научной работы.

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