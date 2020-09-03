Малый бизнес может сэкономить на ведении бухгалтерии

Москва, 3 сентября. МТС Касса объявила об интеграции с бухгалтерским облачным сервисом "Мое дело". Интеграция предлагает альтернативу бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС и настройку программы лояльности.

"Многие начинающие бизнесмены не обладают специальными знаниями и не имеют возможности нанять бухгалтера в штат. Интеграция МТС Кассы и интернет-бухгалтерии "Мое дело" поможет экономить деньги и время при работе с отчетностью. Сервис адаптирован под обычных пользователей и является альтернативой услугам бухгалтера. Интеграция закрывает основные потребности малого бизнеса: кассовое обслуживание, товарный учет, интеграция с интернет-магазином – и все это в одном окне", — прокомментировал менеджер продукта МТС Кассы Константин Солдатов.

Интеграция обеспечивает обмен информацией между системой онлайн-кассы и интернет-бухгалтерией. Все данные о поступлении, продажах и выручке грузятся из товароучетной системы онлайн-кассы в сервис бухгалтерии. Это позволяет свести необходимость "ручных операций" к минимуму – товары, документы прихода, данные о кассовых сменах выгружаются в онлайн-сервис и формируют бухгалтерскую отчетность. Для работы с сервисом не требуется специальных знаний – достаточно вовремя заводить первичную документацию в облачной бухгалтерии.