Бизнес-школы ИБДА и ИОН РАНХиГС возглавили Народный рейтинг российских школ МВА

Москва, 3 сентября. Шесть подразделений Президентской академии вошли в Народный рейтинг российских бизнес школ — 2020, который ежегодно составляется порталом "МВА в Москве и России" (MBA.SU) на основе оценок самих выпускников российских бизнес-школ.

Сразу две бизнес-школы РАНХиГС — Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и факультет международных программ Института общественных наук РАНХиГС/Kingston University London — как и в прошлом году, вновь оказались на первой строчке рейтинга.

Школа IT-менеджмента экономического факультета и Высшая школа корпоративного управления — повысили свои позиции, заняв вторую и четвертою строчку соответственно (по сравнению с 3-им и 5-ым местом в 2019 году).

Пятое место в рейтинге этого года заняли Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС и Институт государственной службы и управления РАНХиГС. Выпускники программ МВА также высоко оценили качество бизнес-образования в Московской школе управления "Сколково" и Стокгольмской школе экономики.

По словам проректора РАНХиГС и директора Института бизнеса и делового администрирования Сергея Мясоедова, практически все ведущие бизнес школы Европы и мира, включая Лондонскую школу бизнеса, парижскую HES и швейцарскую IMD, в период самоизоляции отказались переводить обучение по программам МВА исключительно в онлайн, как и ведущие бизнес школы России. Сейчас по всей стране занятия возобновляются. С 1 сентября они начались и на программах МВА в РАНХиГС. Параллельно идет набор новых слушателей, который "обещает быть не хуже рекордного прошлогоднего".

"Серьезному бизнесу программы МВА особенно нужны именно в период экономической рецессии. Здесь идет обмен самыми последними технологиями менеджмента и опытом превращения кризиса в возможности. Здесь обсуждаются новые проекты и продукты, адаптированные под изменившуюся экосистему. Здесь в аудиториях на синергии опыта создаются новые знания и проекты, которые становятся фундаментом для прорыва. Известная закономерность: в период кризиса наборы лучших бизнес школ обычно растут. Так было в 1998, в 2008, в 2014 годах. Думаю, что так будет и в этом году", — объяснил причины высокого интереса к программам MBA Сергей Мясоедов.

РАНХиГС является родоначальником бизнес-образования в России — именно здесь были разработаны и внедрены первые в стране программы МВА. Сегодня Президентская академия предлагает 20 программ МВА (Master of Business Administration), 4 программы Executive MBA (EMBA), 4 программы DBA (Doctor of Business Administration) мирового стандарта. Все программы разработаны на базе самых современных технологий менеджмента.

О рейтинге

Народный рейтинг российских бизнес-школ составляется с 2010 года без привлечения профессиональных экспертов бизнес-образования и основан исключительно на оценках выпускников программ MBA и Executive MBA. Проект ставит своей целью отследить происходящие изменения в системе МВА и помочь сориентироваться будущим слушателям при выборе бизнес-школ в Москве и регионах России.

В опросе 2020 года приняли участие 1260 выпускников программ MBA и Executive MBA 2016-2018 годов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока. В шорт-лист рейтинга прошли 34 из 52 бизнес-школ России. 34 школы из шорт-листа охватывают 96% национального рынка программ МВА и EMBA.

Согласно данным, полученным авторами исследования, основными результатами обучения по программам МВА выпускники считают "знания и навыки, необходимые для успешной работы", "карьерный рост", "деловые связи и знакомства", "рост доходов". Количество респондентов, указавших "рост доходов" как главный результат, в этом году возросло на четверть.

Возрастная категория: 16+.