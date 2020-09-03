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Руководители УГМК отмечены государственными наградами

Почетными грамотами президента РФ награждены коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин и технический директор УГМК Андрей Паньшин
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Описание
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов и коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин
© УГМК
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов и технический директор УГМК Андрей Паньшин
© УГМК
© УГМК

ТАСС, 3 сентября. Почетными грамотами президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игорь Кудряшкин и технический директор УГМК Андрей Паньшин. Государственные награды жителям региона в соответствии с указом президента Российской Федерации в четверг вручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Игорь Кудряшкин определяет финансово-экономическую политику компании и стратегию коммерческой деятельности. Контролирует бюджетирование, снабжение и сбыт. Андрей Паньшин определяет научно-техническую политику компании, перспективы развития, реконструкции и технического перевооружения металлургических и перерабатывающих производств УГМК, контролирует их текущую деятельность", - сказано в сообщении УГМК.

О предприятии

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.

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