Алексей Текслер: агропромышленный комплекс Челябинской области динамично развивается

ТАСС. 7 сентября. Экспорт агропромышленных предприятий Челябинской области по итогам восьми месяцев 2020 года составил больше половины всего объема в УрФО, регион лидирует в федеральном округе по объему производства и по переработки. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании совета по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

"Агропромышленный комплекс Челябинской области динамично развивается. Мы – лидеры в УрФО в целом по объему производства и по переработки, по экспорту. По итогам восьми месяцев текущего года экспорт предприятий области составил больше половины всего объема в УрФО. Наши драйверы – это животноводство, в частности птицеводство, свиноводство, и перерабатывающая промышленность – макаронные изделия, крупы, готовые пищевые продукты. Есть чем заниматься, несмотря на успехи", - приводят в управлении пресс-службы и информации регионального правительства слова губернатора.

По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, если по итогам трех прошлых лет торговое сальдо по продовольственной продукции в Уральском федеральном округе было стабильно отрицательным, то в этом году наступил небольшой перелом. "Экспорт продукции АПК за первое полугодие превысил импорт, сумма незначительная, но тем не менее - на $8,5 млн. Положительное сальдо в трех регионах округа - Курганской, Челябинской и Тюменской областях", - сказал полпред. По данным федеральной таможенной службы за 8 месяцев 2020 года экспорт продукции из Челябинской области составил $96 млн (в натуральном выражении – 108 тыс. тонн). "По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается прирост экспорта АПК в стоимостном и в натуральном выражении", - сказано в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.

В управлении добавили, что на реализацию регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области" в 2020 году предусмотрено 85 млн рублей (77,6 млн из федерального бюджета, 6,7 млн из областного). Средства направляются получателям в виде грантов "Агростартап" и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Кроме того, правительство направило 3,5 млн рублей из областного бюджета региональному центру компетенций в качестве субсидии для оказания содействия в развитии кооперации и поддержки фермеров. В 2019 году были перевыполнены все показатели регионального проекта. В текущем году регион также идет с опережением. Плановый показатель – 15 проектов по грантам "Агростартап". Фактически господдержка оказана главам 23 крестьянских хозяйств на общую сумму 60 млн рублей.

"В 2020 году площадь посевов в Челябинской области составила почти 2 млн гектаров. Это на 17 тыс. гектаров больше уровня 2019 года. Увеличили площадь известкования кислых почв. Саму технологию начали использовать в 2019 году. Также увеличили общую долю посевов сортовыми и кондиционными семенами. С этого года возобновили субсидирование гидромелиоративных мероприятий. Увеличили субсидию на минеральные удобрения", – приводят в управлении слова Текслера.

Погодные форс-мажоры

От засухи, которая из 22 сельскохозяйственных районов поразила 19, погибло 320 тысяч га посевов, что составило 20% от ярового сева. Еще 12 тысяч га переведены в кормовую группу, отметили в управлении.

Во второй декаде августа в области установилась благоприятная погода. Уборочная кампания идет полным ходом, аграрии добиваются максимальной производительности труда, обмолачивая ежедневно 50-60 тысяч га. Темпы уборки выше, чем в прошлом году. По плану работы закончат до 1 октября. На 4 сентября заготовлено 94% сена и 61% сенажа. В целом заготовлено 14,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

"Основные посевные площади Челябинской области сосредоточены в южной части региона, где часто бывают засухи. Для возделывания сельскохозяйственных культур в засушливых условиях многие хозяйства применяют одну из эффективных ресурсосберегающих технологий – систему нулевой обработки почвы – No-till. Это технология без вспашки. Поверхность почвы укрывается пажитными остатками для предотвращения эрозии почвы и сохранения влаги", – сообщил Текслер.

"Челябинская область является лидером в сельском хозяйстве. Необходимо научиться нивелировать риски, возможно, именно за счет современных технологий", – отметил полпред Цуканов.

Как сказала на заседании замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, регионы УрФО, не являясь регионами преимущественно сельскохозяйственной специализации, обеспечивают достижение показателей по экспорту за счет продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также транзитных экспортных потоков. "Текущая динамика по достижению показателя экспорта в округе показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 77%, но процент ниже общероссийского уровня", - добавила она.

Смена парадигмы и рост производства в сельском хозяйстве

Как отметили в Минсельхозе РФ, страна за время продэмбарго снизила импорт продовольствия на треть. "Развитие АПК в России и самообеспеченность по многим показателям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную. Российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и составил $25,6 млрд по итогам 2019 года против $16,8 млрд в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий", - сказано в сообщении министерства.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, важнейшим результатом последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест. "Открытие и интенсивное развитие агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных, в том числе высокотехнологичных областей", - отметил глава Минсельхоза.