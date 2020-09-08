Фонд Потанина провел дискуссию о развитии высшего образования в условиях кризиса

Москва, 8 сентября. Экспертная дискуссия Фонд Потанина о развитии высшего образования в условиях кризиса состоялась 4 сентября. Мероприятие прошло на площадке пресс-центра ТАСС и объединило ведущих российских и международных экспертов в сфере образования.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Международной ассоциации университетов Илигье ван'т Ланд, ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева и врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев.

Дискуссию открыла Илигье ван'т Ланд, которая рассказала о влиянии кризиса на развитие высшего образования и роли адаптивности в повышении конкурентноспособности современных университетов. "С изменением мировой обстановки на первый план выходят цели устойчивого развития, а также лидеры, которые помогут нам адаптироваться к новым реалиям. Наша ассоциация продолжает работу в сложившейся ситуации, проводит опросы, готовит обзоры, публикует отчеты, оказывает поддержку вузам. Мы понимаем, что в связи с переходом в онлайн у студентов и преподавателей возникает обеспокоенность качеством высшего образования. Оказывает влияние на академическую среду и геополитическая обстановка в мире. Мы следим за международной ситуацией и стремимся поддерживать устойчивость образования. Что понятно уже сейчас – кризис сказался на общей мобильности и интернационализации. Реализовывать новаторские идеи сложно, когда ограничен приток иностранных студентов и преподавателей и нарушен кросс-культурный диалог. Чтобы преодолеть вызовы, мы должны действовать единым фронтом. На первый план сейчас выходят адаптивность, инновации, цифровизация, а также обмен научными практиками и знаниями", – отметила Илигье ван'т Ланд.

В непростой период учебные заведения и система образования в целом особенно нуждаются в качественной поддержке. Благотворительным фондам, работающим с вузами, приходится искать новые подходы, отвечающие актуальным вызовам времени. Об адаптивности системы поддержки высшего образования рассказала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: "Мы не могли остаться в стороне, когда кризис затронул буквально каждого. Фонд традиционно работает со студентами и преподавателями ведущих вузов. В период пандемии нам нужно было оперативно понять, какая поддержка в данный момент наиболее востребована. Мы опирались на международный и собственный опыт, но при этом хотели, чтобы работа строилась не только на нашем знании, но и на обратной связи от благополучателей. Поэтому мы дважды проводили опросы, чтобы определить зоны помощи. Стоит отметить, что гранополучатели и стипендиаты нуждаются не только в продолжении финансирования, но и в нефинансовой поддержке, а это, в первую очередь, поддержка самого сообщества – обмен ресурсами и опытом. Сила нашего сообщества в том, что мы готовы помогать, слышать друг друга и не оставлять коллег в одиночестве. Сложности, с которыми мы все столкнулись, делают наше образование более адаптивным и сильным, чем оно могло бы быть без кризисной прививки".

Практическим опытом адаптации вуза к изменившимся условиям поделился врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев: "Нам переход на дистанционный формат дался достаточно легко, потому что инженерному вузу присуща деятельностная картина мира и нацеленность на результат. Мы сразу начали производить инженерные маски с использованием лазерных технологий, антисептики, аппараты ИВЛ. Важную роль сыграла качественная инфраструктура, в частности, катастрофоустойчивый интернет, который работал бы даже без внешнего интернета. Самый большой вызов для нас на данный момент – необходимость передать в виртуальном пространстве всю сенсорику. Так, у нас есть полный цифровой симулятор ядерного реактора и прочие виртуальные модели, но мы хотим, чтобы персонализированная часть взаимодействия с преподавателем осталась очной. Эта та часть, которая учит культуре, учит мыслить, и ее заменить цифровыми технологиями невозможно".

Как кризис сказался на работе гуманитарного вуза, рассказала ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева: "Бесценный опыт получили и мы. Гуманитарному вузу уйти в онлайн было трудно, но гораздо легче, чем мы того опасались. С цифровыми компетенциями проблем не было, были проблемы с обеспеченностью гаджетами – мы оказались не совсем готовы в материально-техническом и финансовом аспектах. Но этот вызов повлиял на нашу работу положительно. Была создана рабочая группа, что позволило выявить новые таланты – инициативных сотрудников и персептивную молодежь. Этот опыт заставил нас серьезно заняться разработкой подготовительных платформ, покупкой мобильных комплектов для преподавателей. Международная мобильность для нашего вуза — это приоритет. Жаль, что в этом году не смогут приехать иностранные студенты и преподаватели, не проводится наша традиционная летняя школа. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на ситуацию и стараемся извлекать уроки. Импульс, который мы получили – творческий, и он огромен. Да, мы не хотели бы сделать наш университет полностью дистанционным, но при этом понимаем, что без дистанционных форматов не обойтись".

Также в рамках конференции был представлен ежегодный рейтинг вузов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина. Данные рейтинга позволяют судить о состоянии социальной и академической среды университетов. В 2020 году рейтинг Фонда возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе и третье места заняли Европейский университет в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургский государственный университет – лидер рейтинга прошлого года.

Запись трансляции доступна по ссылке.