Завершено строительство дороги от Коммунарки до МКАД

Москва, 8 сентября. Строительный холдинг "АРКС" завершил строительство дублера Калужского шоссе - дороги от поселка Коммунарка до МКАД с транспортной развязкой на 40-м километре. 3 сентября состоялась церемония открытия объекта, мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по новому участку.

"Дорожное строительство является одним из важнейших направлений деятельности правительства Москвы. Каждый год мы вводим около 100 километров городских дорог. Это сложные инженерные сооружения, как правило, тоннели, развязки, мосты, путепроводы. В этом году будет построено, несмотря на пандемию, 90 километров дорог. То есть мы идем по плану. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города", — отметил Собянин во время церемонии открытия движения по новым магистралям.

Съезд с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки организован с помощью тоннеля. Для исключения пересечения потоков транспорта построены дублеры с внешней и внутренней стороны МКАД. В комплексе объекта также есть надземный переход, вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

Важно, что проведены масштабные работы по озеленению прилегающей к дороге территории. Разбито 29,9 га газона. В ноябре 2020 года планируется завершить высадку более 4500 деревьев и кустарников, а также построить два очистных сооружения и осуществить перекладку 78 километров инженерных коммуникаций.

С открытием нового съезда, за счет перераспределения транспортных потоков, уменьшится нагрузка на головной участок Калужского шоссе и на существующую развязку на пересечении с МКАД.

"Все мы понимаем большое значение строительства данного участка для жителей Москвы и Подмосковья. ​Теперь у жителей Коммунарки, поселка Газопровод, деревни Мамыри и близлежащих садовых товариществ появился прямой выезд на МКАД. Я благодарю всех сотрудников группы компаний АРКС, мы выполнили работы в полном объеме и с максимальной эффективностью", - отметил генеральный директор ИФСК АРКС Алексей Денисов.

Справка

Строительство дороги от Коммунарки до МКАД длилось менее трех лет, работы начались в октябре 2017 года и завершились в сентябре текущего. В рамках проекта построено около 8 км дорожного полотна, включая эстакаду-съезд с Калужского шоссе возле "ФУД-СИТИ" в сторону улицы Александры Монаховой и выезд на Проектируемый проезд №7033.

ИФСК "АРКС" – один из ведущих строительных холдингов московского региона, реализующих масштабные проекты дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищного и инженерного строительства. В прошлом году Мосгосэкспертиза по итогам независимой оценки деятельности присвоила компании высокий уровень надежности - рейтинг А3. Это означает, что компания добросовестно и в сроки выполняет задачи любого уровня сложности.